Der Einsatz beim Vollbrand eines Wohnhauses in Denkingen forderte von den eingesetzten Feuerwehrleuten extrem viel ab, denn die klirrende Kälte erschwerte die Arbeit zusätzlich. Bilder: Siegfried Volk | Bild: Volk, Siegfried

Es war der Knall der brennenden, platzenden Autoreifen, der eine Frau in der Nacht auf Mittwoch in Denkingen aus dem Schlaf riss. Sie schaute aus dem Fenster, sah das Feuer im Nachbarhaus, alarmierte die Bewohner und rettete ihnen mutmaßlich das Leben. Um 3.55 Uhr wurden Feuerwehrkommandant Dieter Müller und seine Männer alarmiert. Binnen zwei Minuten saß er in seinem Führungsauto, und erreichte den Brandort im Wohngebiet von Denkingen um 4.03 Uhr. Diese exakte Zeitrekonstruktion ist deshalb möglich, weil jede Bewegung eines Feuerfahrzeugs dokumentiert wird. „Beim Start wird ein Statusknopf gedrückt, sodass man die Anfahrt bis zum Ziel lückenlos verfolgen kann“, erzählt Müller, der hauptberuflich das Klärwerk der Stadt Pfullendorf leitet.

Feuerwehrkommandant Dieter Müller. | Bild: Volk, Siegfried

Entscheidungen im Sekundentakt

Vor Ort angekommen muss der Feuerwehrmann im Sekundentakt viele Entscheidungen treffen, die Einsatzkräfte optimal lenken. Er verschafft sich einen Überblick und entscheidet, wo die größte Gefahr besteht, dirigiert dann entsprechend die Fahrzeuge und Mannschaften. Als er in der Dunkelheit in Denkingen ankommt, ist die Polizei vor Ort, einige Nachbarn stehen auf der Straße. „Sind alle draußen?“, fragt er. „Ja!“, lautet die Antwort und er hakt nach: „Sicher!“, bestätigen alle. Er erkundet die Umgebung, und entscheidet dann, wo die größte Gefahr ist: „Hier bestand die Gefahr, dass die Flammen auf der Giebel- und Rückseite auf Nachbarhäuser übergreifen, sei es durch die enorme Wärmestrahlung oder Funkenflug.“ Entsprechend dirigiert er die Einsatzkräfte. Die nacheinander eintreffenden Löschfahrzeuge müssen an der Brandstelle so platziert werden, dass die Zufahrtswege nicht verstellt werden, sie nicht zu nah am Gefahrenbereich stehen und den weiteren anrückenden Fahrzeugen, den Platz versperren.

Licherloh brannte das Wohnhaus, als die Feuerwehr eintraf. | Bild: Feuerwehr Pfullendorf

Wenn die Zufahrten, wie hier nur einspurig befahrbar sind, ist es besonders schwierig. Also müssen die eintreffenden Fahrzeuge des Löschbezirks Süd, zu dem Denkingen und Großstadelhofen gehören, gleich so gestellt werden, dass die Fahrzeuge aus Pfullendorf ebenfalls einen geeigneten Platz bekommen, und der Löschangriff effektiv durchgeführt werden kann, gegebenenfalls wird ihnen gesagt welchen Anfahrtswege sie nehmen müssen. Auch dürfen die Zu- und Abfahrt des Rettungswagens nicht behindert werden. „Wo sind Hydranten für die Wasserversorgung?“ Auch dies muss Müller bedenken. Auf seinem Handy hat er eine Kartenapp, auf der alle Hydranten in Pfullendorf aufgeführt sind. Bei ausreichend Zeit und Empfang nutzt er die App, aber noch wichtiger ist die Ortskenntnis der heimischen Wehrleute. Dann werden die Schläuche verlegt, die Rohre angeschlossen und um 4.08 Uhr hieß es „Wasser marsch!“

Weitere Schlauchleitungen nötig

Weiteres muss bedacht werden. Erfolgt die Wasserentnahme aus einer Ringleitung? Dann verringert sich irgendwann die Menge. Also, muss ein weiterer Hydrant angeschlossen werden. In Denkingen wurde eine weitere Schlauchleitung von der „Andelsbachhalle“ und vom „Adler“ an die Brandstelle verlegt. Mit mehreren Rohren wurden das brennende Wohnhaus und die Nachbargebäude mit Wasser besprüht. Ein Übergreifen der Flammen wurde verhindert, während es beim Einfamilienhaus leider nichts zu retten gab. „Das war ein Vollbrand, wie ich ihn selten erlebt habe“, erzählt Dieter Müller, dass das Feuer im Gebäude viel Nahrung fand.

Eisige Temperaturen

Zwei vor dem Wohnhaus geparkte Autos wurden ebenfalls ein Raub der Flammen und später wurden die Wracks auf eine Wiese gezogen. | Bild: Volk, Siegfried

Die eisigen Temperaturen erschwerten den nächtlichen Löscheinsatz. Nicht, weil das Löschwasser in der Luft gefror, sondern weil der Wasserfilm auf dem Boden für vereiste Flächen und damit extreme Rutschgefahr sorgten. Problematisch wird es, wenn beispielsweise ein Rohr länger nicht genutzt wird. Dann besteht die Gefahr, dass die Pumpen und Strahlrohre einfrieren. Und, die Kälte sorgt dafür, dass die Männer und Frauen in Uniform schneller ermatten, müde werden. Der Einsatz ist enorm anstrengend. Die Feuerwehrler schwitzen, und frieren dann. „Ich brauche für meine Leute dann einen geheizten Raum, Trinken und etwas zu essen“, sagt Müller, und lobt die hervorragende Zusammenarbeit mit der DRK-Bereitschaft und der SEG-Gruppe Pfullendorf-Illmensee, die sich um Unterkunft und Verpflegung kümmern. Diese Aufgabenteilung hat auch in Denkingen gut funktioniert. Um 9 Uhr wurde bei einer Besprechung entschieden, dass die Mannschaften gegen 12.30 Uhr ausgetauscht werden und die Einsatzkräfte dann im Foyer der Andelsbachhalle ein kräftiges Essen bekommen. Schon in den frühen Morgenstunden hatten die Helfer die Feuerwehrleute mit heißen Leberkäswecken versorgt.

Feuer flackert immer wieder auf

Nachdem klar war, dass die Nachbargebäude außer Gefahr waren, musste entschieden werden, wie es mit dem Wohnhaus weitergeht, wo immer wieder Flammen aufflackerten. Für die Löscharbeiten hatte man zuerst vom Drehleiterkorb aus, Löcher ins Dach geschnitten, in die das Wasser gespritzt wurde. Aber die Glutnester, beispielsweise in der Dachdämmung, erreichte man nicht. Also wurde entschieden, den Dachstuhl zu öffnen und abzutragen. „Je nach Brandverlauf kommt man nicht drum herum“, erklärt Kommandant Müller, dass nur so die Gefahr eines erneuten Aufflackerns der Flammen verhindert werden kann.

Absprache mit Polizei

Die Brandruine inmitten des Wohngebietes in Denkingen. Luftbild: Feuerwehr Pfullendorf | Bild: Feuerwehr Pfullendorf

Diese Entscheidung trifft der Einsatzleiter, in Absprache mit der Polizei. Es könnte ja sein, dass diese bezüglich der Brandursache einen bestimmten Teil des Hauses im Auge hat, und so wird versucht, diesen Bereich auszunehmen beziehungsweise bis zum Schluss zu bewahren. Der erfahrene Feuerwehrmann bestätigt die Annahme der Polizei, dass das Feuer in einem angrenzenden Schuppen ausgebrochen, auf zwei geparkte Autos und dann auf das Wohngebäude übergegriffen habe. „Das hat man an den Brandspuren der Gebäude gut erkennen können“, sagt Müller.

Zwölf Stunden im Einsatz

Nach zwölf Stunden verließ der Kommandant, mit seinen Feuerwehrfrauen- und Männern den Brandort in Denkingen, im Gerätehaus angekommen, ist dann noch kein Feierabend, hier müssen die Einsatzfahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht werden, Gerätschaften gereinigt, defektes Material getauscht und verbrauchtes Material wieder aufgefüllt werden, was nochmals zwei Stunden dauerte. Dann saß die Gruppe noch zusammen, und man redete über den Einsatz, um das Geschehen zu verarbeiten: „Wichtig ist, dass man so wenig wie möglich von belastenden Einsätzen mit nach Hause nimmt“, sagt Müller mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung. Die Betroffenheit sei immer da, zitiert er nach dem Einsatz in Denkingen den Satz eines Kameraden: „Innerhalb einer Stunde hat man das ganze Leben verloren.“ Gemeint war, dass für die Bewohner all die Erinnerungen, die das Haus geborgen hatte, unwiederbringlich verloren sind.

Berichte schreiben

Nach den vielen Einsatzstunden am Brandort wartet auf den Kommandanten übrigens noch Papierkram. Er verfasst einen Bericht an die Stadt, und informiert, je nach Einsatz, auch das Landratsamt. Zusätzlich schreibt Dieter Müller noch einen Brief an einen Betrieb, in dem er einem Kameraden bescheinigt, dass dieser zehn Stunden ehrenamtlich für die Feuerwehr im Einsatz war und deshalb nicht zur Arbeit kommen konnte. Er weiß, dass es für manche Firmen schwierig ist, wenn sie kurzfristig einen solchen Mitarbeiterausfall haben. Aber, in Pfullendorf unterstützt die überwiegende Mehrzahl der Unternehmen das Engagement ihrer Beschäftigten zum Wohl der Allgemeinheit, dafür ist Müller sehr dankbar, das ist sicherlich nicht selbstverständlich und kann gar nicht hoch genug anerkannt werden.

