Rüdiger Semet (links) erhält die Ehrenmedaille der Stadt Pfullendorf in Gold aus den Händen von Bürgermeisterstellvertreter Hermann Billmann.

Pfullendorf – Drei Jahrzehnte Werkstättle wurden gestern zum Anlass genommen, im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Christuskirche "dankbar zurückzuschauen und gemeinsam zu feiern". Es ist 30 Jahre her, dass aus dem einstigen Club Backhäusle das Werkstättle wurde, indem mit vier Beschäftigten die Verpackung von ?industriellen Kleinteilen begann. Oder, wie es Bürgermeisterstellvertreter Hermann Billmann in seinem Grußwort formulierte: Aus dem Samenkorn sei ein Baum geworden, der den Menschen unter seinen Ästen Schutz biete, an dem der Wind aber auch in Form von Mittelknappheit immer wieder heftig rüttle. "Was wir erleben, ist ein Wunder. Das Werkstättle ist unumstritten eine außerordentliche Einrichtung mit engagierten und begeisterungsfähigen Menschen. Pfullendorf ist stolz auf das Werkstättle." Tatsächlich, das bestätigte Joseline Gräbner-Reutter vom Vorstand, sei der Spagat zwischen sozialem Auftrag und Wirtschaftlichkeit eine der schwierigsten Aufgaben. Vorstandsvorsitzender Rüdiger Semet verglich die Werkstättle-Arbeit mit der rasanten Berg- und Talfahrt in einer wackligen Holzachterbahn. Dem Gründungsmitglied wurde gestern eine besondere Ehre zuteil. Er erhielt für seine Verdienste die Ehrenmedaille der Stadt Pfullendorf in Gold.

Aus dem kleinen Projekt, Menschen am Rand der Gesellschaft durch Arbeit eine neue Lebensstruktur zu bieten und sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern, ist ein mittelständisches Unternehmen geworden. "Unser Motto heißt: Wir schaffen Arbeit. Wir behandeln unsere Beschäftigten als ganz normale Arbeitnehmer, nicht als Patienten oder gar Bittsteller", betonte Gräbner-Reutter.

Die Festpredigt hielt Regine Klusmann, die Dekanin des evangelischen Kirchenbezirks. Die Verbundenheit des gemeinnützigen Beschäftigungsunternehmens mit der evangelischen Kirchengemeinde Pfullendorf hat Tradition, wurde das Werkstättle doch seinerzeit in ihrer Trägerschaft gegründet. Vier der sechs Verwaltungsräte werden von der evangelischen Kirchengemeinde Pfullendorf entsandt. Klusmann bezeichnete das Werkstättle als großartiges und vorbildliches Beispiel, wie es gelingen kann, Menschen – die von in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt und von Ausgrenzung bedroht sind – Ehre und Würde zukommen zu lassen. Indem sie mit den eigenen Händen ihr Brot verdienen, werde ihnen das Gefühl vermittelt, gebraucht zu werden und sie nicht zu bloßen Almosenempfängern zu machen.

Die Aufträge regionaler Firmen spielen eine bedeutende Rolle für das Überleben der Einrichtung, machen sie doch 86 Prozent des Haushalts aus. Eine Firma, die seit 30 Jahren im Boot sitzt, ist Geberit – und sie will unbedingt an der Zusammenarbeit festhalten, wie Robert Lernbecher konstatierte. Für ihren Dienst am Menschen und der Gesellschaft gebühre dem Werkstättle höchster Respekt, sagte der Geschäftsführer der Geberit Produktions GmbH.

Sozialdezernent Frank Veser bedankte sich namens des Landkreises, dass das Werkstättle seinen Mitarbeitern soziale Teilhabe am Arbeitsleben ermögliche und eine Brücke zum regulären Arbeitsmarkt schlage. Rüdiger Böhm schloss sich dem Lob an: "Arbeit ist sinnstiftend." Der Mariaberg-Vorstand drückte seine Hochachtung vor der Aufgabenstellung aus und sagte: "Es ist der Geschäftsführung gelungen, das Werkstättle mit Kreativität und gutem Geist in eine Zukunft zu führen."

Das Werkstättle ...wurde 1988 in Trägerschaft der evangelischen Kirche ins Leben gerufen. Im Oktober 1993 erfolgte die Gründung des gemeinnützigen Vereins zur „Integration und Beschäftigung von Menschen, die in Gesellschaft, Arbeit und Beruf von Ausgrenzung bedroht sind“, wie es seit 2001 formuliert wird. Neben dem Industrieservice gehören heute der Druck- und Mailingservice, die Abenteuer- und Fußballgolfanlage im Seepark und die Klosterstadt Campus Galli zu den Arbeitsfeldern. Zur Zeit beschäftigt das Werkstättle 85 Menschen in Voll-, Teilzeit und im Zuverdienst und betreut jährlich 50 bis 60 Langzeitarbeitslose in den Projekten Bürgerarbeit und Klosterstadt. (kaj)

