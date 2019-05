von Autorenzeile

Nach nur einjähriger Bauzeit konnte am Samstag das Familienzentrum Sonnenschein nun feierlich eingeweiht werden. Nach dem Spatenstich im März des vergangenen Jahres wurde das drei Millionen Euro teure, zweigeschossige Objekt in Holzrahmenbauweise fertiggestellt. „Wir haben in den vergangenen Jahren viele Millionen in die Bildung in Pfullendorf investiert“, stellte Bürgermeister Thomas Kugler fest. Mit diesem großen Objekt habe die Stadt gut in die Zukunft investiert und sei auch neue Wege gegangen. Dabei spielte er auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmer Eurokindergarten an, welcher das Familienzentrum in moderner zukunftsweisender Bauweise errichtet haben. Beim Gemeinderat habe er viel Überzeugungsarbeit leisten müssen aber man habe bewusst hohe Ansprüche an die Bauqualität und die Flexibilität gesetzt, erinnerte das Stadtoberhaupt. Auch der Standort sei gut gewählt. Kugler sieht den Kindergarten im Zentrum der weiteren Bauentwicklung Pfullendorfs. Als nächsten Schritt erwähnte er das Vorhaben „Kindertagheim“.

Stadtbaumeister: „Ein klein wenig stolz auf das Geleistete“

Ganz ähnlich äußerte sich auch Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter. „Ich bin ein klein wenig stolz auf das Geleistete.“ Und damit sei für ihn auch ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Und so schwärmte er ausführlich über die gelungene Einrichtung des Objekts. Jede der vier Gruppen habe einen extra Raum zum Spielen sowie eine Schlafliegefläche. Die begehbaren Schränke oder auch die kleine Sporthalle, in der die Kinder ihren Bewegungsdrang austoben können, haben es ihm angetan. Genauso positiv sieht er die Küche im Obergeschoss, in der die Kinder beim Kochen beteiligt werden können. Insgesamt konnten vier Küchen integriert werden, dank des Sponsorings der Firma Alno. Aber auch die Firma Geberit und der Rotary-Club und viele weitere Betriebe haben das Bauvorhaben großzügig unterstützt. So betonte der Stadtbaumeister auch, dass man großen Wert auf ökologische Materialien und Technik gelegt habe.

Sonnen- und Erwärme werden genutzt

Durch die Gewinnung von Sonnen- und Erdwärme sei ein Null-Energiehaus entstanden, dass eventuell sogar noch damit Geld erwirtschaften könnte. Besonderes Augenmerk habe man auch auf die Einbindung örtlicher Firmen gelegt, die einen Großteil der Arbeiten übernommen hatten. „Das alte Gebäude am Stadtgarten wird baldigst abgerissen“, ergänzte er noch seine Ausführungen.

Ein Hort der Geborgenheit

Für einen kleinen Aufheller nach den Grußworten sorgten die Kinder und übernahmen kurzzeitig das Zepter. Bei ihrem heiteren Tanz waren sie sichtlich ganz begeistert bei der Sache. Begeistert zeigte sich auch Stefanie Seminara, die Leiterin der Einrichtung. „Wir haben einfach Freude an diesem gelungenen Werk.“ Die Kinder sind bereits seit dem 2. Mai in dem neuen Gebäude untergebracht. „Es ist für die Kinder ein Hort der Geborgenheit – hier wird gegessen, gewohnt, gelacht gelernt und gespielt“, meinte die Leiterin begeistert. Mit den Worten „Wir fühlen uns jetzt schon pudelwohl“, beendete sie ihren kurzen Vortrag. Und als kleines Dankeschön der Kinder überreichten diese an die anwesenden Handwerker und beteiligten Verantwortlichen jeweils ein kleines Präsent: ein selbstbemaltes Holzhaus mit Rose.

Auch Geistlichkeit mit dabei

Obwohl die Stadt Pfullendorf, die seit 1995 die Trägerin der Einrichtung ist, durfte die kirchliche Komponente bei der Einweihungsfeier nicht fehlen. Daniel Burk, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, würdigte mit kurzen Worten die neue Einrichtung. Und Martinho Dias Mértola, Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinde, segnete anschließend das Gebäude mit Weihwasser.

Luftballons steigen in den Himmel

Jenny Saum übernahm als Solosängerin mit dem Titel „Das ist unser Tag“ die Regie und die Kinder waren wieder mottogerecht voll dabei. Anschließend gab es für alle Gäste der Einweihung kunterbunte Luftballons und es ging hinaus auf den angrenzenden Spielplatz. Thomas Kugler gab den Countdown und ein Schwarm von Luftballons erhob sich in den Himmel und beendete damit den offiziellen Teil der Einweihung. Danach gab es Häppchen und die Gäste hatten nun die Gelegenheit, sich die neu geschaffene Einrichtung in Ruhe anzuschauen. Am Nachmittag war dann die Öffentlichkeit eingeladen, das Familienzentrum zu begutachten. Die Kinder zeigten wieder einige Tänze, der Seifenblasenkünstler „Dacapo“ hatte seinen Auftritt und die Kinder waren vollauf beim Kinderschminken und mit der Gestaltung von Buttons beschäftigt.