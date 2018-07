Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist die Familie Langer in der Innenstadt unternehmerisch aktiv und hat sich nun entschlossen, erneut hunderttausende Euro in der Innenstadt zu investieren, und zwar in den Umbau des Geschäfts- und Wohnhauses an der Ecke Hauptstraße und Andreas-Rogg-Gasse.

Vor einigen Jahren hat die Unternehmensfamilie das angrenzende Gebäude Andreas-Rogg-Gasse 1-3 gekauft und eine Teilfläche bereits im Modehaus integriert. Das ehemalige Café Platz und die sonstigen Flächen wurden in der Vergangenheit von verschiedenen Handelsformen und Akteuren betrieben. „Jetzt wird das Gebäude generalsaniert“, erklärt Hans-Peter Langer, der in dritter Generation für die Unternehmensnachfolge bereit steht. Bei dem Projekt müssten auch und besonders denkmalpflegerische Aspekte, wegen des historischen Umfeldes, berücksichtigt werden. Geplant ist eine Erweiterung der Verkaufsfläche auf rund 1200 Quadratmeter. Dazu werden das Untergeschoss sowie das Erdgeschoss in den Geschäftsbetrieb integriert. „Mit der Vergrößerung und Neugestaltung wird das Modehaus zukunftssicher aufgestellt sein und ein Magnet in Sachen Mode in der Region werden“, ist die Familie überzeugt. Mit den Umbauarbeiten wird in den nächsten Wochen begonnen und die Fertigstellung ist für Frühjahr 2019 geplant. In den Obergeschossen des Hauses entstehen sechs Drei- und Zweizimmerwohnungen mit einer Wohnfläche von 500 Quadratmetern. „Die Innenstadt hat in den letzten Jahren an Attraktivität eingebüßt und viele Handelsformen sind in der Innenstadt aus Platzgründen auch nicht mehr möglich“, weiß die Unternehmerfamilie, dass dieses Problem viele Kleinstädte haben. „Die innerstädtischen, meist inhabergeführten Betriebe können nur mit spezialisierten Angebot, Service und Verlässlichkeit überleben“, ist Hans-Peter Langer überzeugt, dass das neue Modehaus mit seinem Ladenkonzept ein Anziehungspunkt für die Innenstadt und der Region wird.

„Das ist toll, dass die Familie Langer Flagge zeigt und ein Signal für die Innenstadt setzt“, freut sich Bernd Mathieu, Wirtschaftsförderer der Stadt, über die großen Investitionspläne. Das Vorhaben zeige, dass die Innenstadt nicht tot sei, sondern es durchaus Bemühungen zu ihrer Attraktivitätssteigerung gebe. Mathieu nennt den neuer eröffneten Kleiderladen und den Umbau des „Deutschen Kaiser“, wo bekanntlich ein Friseursalon und ein Cafe eingerichtet werden. Auch die neuen Wohnungen sieht er positiv, da deren künftigen Bewohner die Personenfrequenz in der Innenstadt wieder erhöhten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein