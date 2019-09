In der Überlinger Straße von Pfullendorf ereignete sich am späten Montagvormittag ein Unfall. Weil Rauch aus dem Motorraum eines auf der Seite liegenden VW-Golf aufstieg – vermutlich handelte es sich um verdampfendes Kühlerwasser, so ein Polizist am Einsatzort – und man zunächst dachte, die Fahrerin sei eingeklemmt, eilte ein Großaufgebot von Polizei und Helfern von Feuerwehr und Rotem Kreuz zum Unfallort. Die angeschnallte Fahrerin war nicht schwer verletzt, doch es gelang ihr nicht, sich selber zu befreien.

Einsatzkräfte der Pfullendorfer Feuerwehr konnten sie über die Heckklappe aus ihrem Auto holen. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Aral-Tankstelle und dem Backhaus Mahl. Die Fahrerin war aus Richtung Otterswang kommend über die Fahrbahnmitte geraten und hatte ein entgegenkommendes Fahrzeug gestreift. Durch zu starkes Gegenlenken rammte sie anschließend ein Schild und ihr Wagen kippte um.