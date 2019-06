Die Vorgänge um einen karitativen Verein beschäftigen seit dieser Woche das Amtsgericht in Sigmaringen. Die Anklagebehörde in Hechingen wirft dem ehemaligen Vereinsvorsitzenden vor, den Verein in 60 Fällen um insgesamt fast 40 000 Euro geschädigt zu haben. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gliedern sich in zwei Blöcke. In den in der Anklageschrift aufgeführten ersten 57 Fällen soll der Angeklagte Gelder des Vereins über Konten zweier inaktiver Vereine umgeleitet und für sich selbst genutzt haben.

Verbotenes „In-Sich-Geschäft“

In den Fällen 58 bis 60 geht es darum, dass Gelder aus dem Vereinsvermögen als „Beteiligungen“ deklariert auf das Konto einer Firma geflossen sein sollen. Der juristische Fallstrick liegt darin, dass der Beschuldigte sowohl Vereinsvorsitzender als auch Geschäftsführer und Eigentümer eben dieser Firma war. Das ist als sogenanntes „In-Sich-Geschäft“ verboten. Der Umstand, dass der Angeklagte in beiden Fällen der Verantwortungsträger war, verstößt gegen das Bürgerliche Gesetzbuch. Die angeklagten Taten haben sich nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft alle zwischen 2014 und 2016 abgespielt.

Angeklagter gibt sich selbstbewusst

Der Ex-Vereinsvorsitzende gab sich vor Gericht selbstbewusst. Er musste von seinem Verteidiger aber immer wieder ermahnt werden, mit seinen Ausführungen nicht allzu weit vom eigentlichen Prozessgegenstand abzuweichen. Der 61-Jährige machte für eingeräumte Versäumnisse bei der Buchführung seinen Gesundheitszustand verantwortlich und beschuldigte andere Vorstandsmitglieder, ihn nicht genügend unterstützt zu haben. Immerhin kündigte er an, seinem ehemaligen Verein Schadenersatz leisten zu wollen. Allerdings müsse zunächst ein seit Jahren andauernder Erbschaftsstreit mit dem Rest seiner Familie abgeschlossen sein. Der Angeklagte setzt seine diesbezüglichen Hoffnungen auf eine noch in dieser Woche anstehende Zwangsversteigerung.

Zahlreiche Verquickungen

Die zahlreichen personellen und organisatorischen Verquickungen machen das Verfahren, wie sich bei der Verhandlung zeigte, selbst für die beteiligten Juristen in manchen Punkten zu einer komplizierten Sache. Dazu gehört, dass der eingangs erwähnte erste Anklageblock eigentlich auch wieder in zwei Teile gespalten werden muss. Es geht zum einen um die Barabhebungen, zum anderen um die Überweisungen über die Konten der beiden schon 2014 nicht mehr aktiven Vereine. Dieser dritte Block konnte in dieser Woche aus Zeitmangel nicht mehr angesprochen werden und wird wohl am nächsten Verhandlungstag behandelt. Dazu kam, dass der Ex-Vereinsvorsitzende offenkundig wichtige Unterlagen erst am Abend vor der Verhandlung seinem Rechtsanwalt ausgehändigt hatte.

Verfahren kommt ins Stocken

Im Mittelpunkt des ersten Verhandlungstages standen die Barabhebungen und die Beteiligungen. Bei den Barabhebungen geht die Anklagebehörde davon aus, dass der Angeklagte diese Gelder auf eines der bereits erwähnten Konten eines inaktiven Vereins eingezahlt hat. Laut Anklage hat der Ex-Vorsitzende damit Stromrechnungen bezahlt und das Geschäftskonto seiner Firma ausgeglichen. Jede einzelne der 57 Barabhebungen und Überweisungen muss vor Gericht einzeln geprüft werden. Dabei stockte der Prozess bereits am ersten Verhandlungstag. Denn der Angeklagte gab an, 400 Euro zwar vom Vereinskonto abgehoben zu haben. Das Geld sei allerdings als Wechselgeld für den Vereinsauftritt bei einem Fest gebraucht und danach wieder auf das Vereinskonto eingezahlt worden. Diese Summe taucht dann auch unter den aufgelisteten „Schadenswiedergutmachungen“ auf.

Gab es ein Kassenbuch?

Allerdings entspann sich an dieser Stelle eine zeitaufwendige Diskussion über die Art der Buchführung in der Bargeldkasse. Der Angeklagte erklärte, er sei sich sicher, dass es ein Kassenbuch gegeben habe. Der als Zeuge anwesende damalige Vereinskassierer bekundete, Kassenbücher dieser Art nie gesehen zu haben. Schließlich stellte sich heraus, dass zum Jahresabschluss nicht das gesamte Kassenbuch vorlag, sondern nur die herausgetrennten Blätter des Jahres den Unterlagen der Kassenprüfung beigefügt wurden. Diese Unterlagen werden dem Gericht für den nächsten Verhandlungstag zur Verfügung gestellt. Die letzte Barabhebung in Höhe von 180 Euro im November 2016 tätigte der Angeklagte, so die Staatsanwaltschaft, obwohl er damals bereits nicht mehr Vereinsvorsitzender war, aber noch die entsprechende Vollmacht besaß.

Die Verhandlung wird am Mittwoch, 19. Juni, ab 9 Uhr vor dem Amtsgericht Sigmaringen fortgesetzt.