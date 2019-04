Ganztägiger Warnstreik

Sieben Wochen, nachdem die Beschäftigten am heimischen Krankenhaus während der Mittagspause ihre Unzufriedenheit mit dem Arbeitgeberangebot in der laufenden Auseinandersetzung mit der SRH Kliniken GmbH deutlich gemacht haben, fand gestern der erste ganztägige Warnstreik statt. Um acht Uhr versammelten sich vier Dutzend Teilnehmer vor dem Gebäude und zogen später mit Transparenten und Trillerpfeifen in Richtung Innenstadt zu ihrem "Streiklokal". Eskortiert wurde die Gruppe von der Polizei, denn Gewerkschaftssekretär Benjamin Andelfinger musste den Protestzug ordentlich anmelden und versichern, dass es friedlich bleiben würde. Zuvor hatte er die Protestteilnehmer über den aktuellen Verhandlungsstand informiert.

Annäherung an Tarifvertrag

"Sie haben rund zehn Prozent bei einer Laufzeit von 33 Monaten angeboten", lehnte ver.di-Sekretär Andelfinger diese Offerte auch gestern mit Hinweis auf den derzeitigen Lohnabstand von 5,8 Prozent der SRH-Beschäftigten zum Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) erneut ab. "Wir wollen in Richtung TVöD", gab er als Richtung vor und kann nicht verstehen, dass die SRH-Holding dies ablehne. Dabei sei man doch umzingelt von Krankenhäusern und Arbeitgebern, die ihr Personal entsprechend diesem Tarif bezahlten. Deren Mitarbeiter hätten zwar den selben Stress wie alle Pflegekräfte in den Krankenhäusern, würden aber mehr verdienen. Angesichts dieser finanziellen Schieflage dürfe man sich nicht wundern, wenn es Probleme bei der Personalsuche gebe. Nach Angaben des ver.di-Vertreters hat die in Heidelberg ansässige SRH-Geschäftsführung alle Mitarbeiter in einem Schreiben über ihr Angebot informiert.

Streikbereitschaft unterschätzt

Nach dem Scheitern der dritte Verhandlungsrunde besuchten Gewerkschaftsvertreter in den drei Krankenhäusern im Landkreis etliche Stationen, um mit den Beschäftigten die Streikbereitschaft zu besprechen, berichtete Benjamin Andelfinger. Nach seiner Überzeugung hat die SRH-Geschäftsführung den Belegschaften den Warnstreik nicht zugetraut. Ein Beleg dafür sei die lange Verhandlungsdauer für eine Notvereinbarung, um die Versorgung der Patienten sicherzustellen.

Patientenversorgung ist gesichert

Als die Arbeitgeber mit der Information konfrontiert wurde, dass man 70 Betten schließe, habe es eine zweistündige Funkstille gegeben. Bettenschließung meint, dass diese nicht mit neuen Patienten belegt werden. Während man an anderen Klinikstandorten eine solche Notvereinbarung binnen zwei Stunden beschließe, hätte es bei der SRH Kliniken GmbH Landkreis Sigmaringen drei Termine gebraucht, auch weil die Arbeitnehmerseite auf einer schriftlichen Vereinbarung beharrte. Schließlich einigten sich die Verhandlungspartner, dass es während der Warnstreikphase 40 Bettenschließungen an den drei Standorten gibt. Nach Angaben von Benjamin Andelfinger wurden gestern im Krankenhaus Pfullendorf auch fast alle geplanten Operationen abgesagt.

Gesprächstermin bei Landrätin

Enttäuscht zeigte sich der Gewerkschaftler von Landrätin Stefanie Bürkle. Auf ihrem geplanten Protestzug in die Innenstadt wollten die Teilnehmer des Warnstreiks am Krankenhausstandort Sigmaringen am 11. April einen Stopp beim Landratsamt einlegen, und hatten um einen Gesprächstermin gebeten. Ver.di sieht den Landkreis als zweitgrößten Anteilseigner der SRH Kliniken GmbH in der Verantwortung. Aufgrund von Terminschwierigkeiten sei kein persönliches Gespräch möglich, ließ die Landrätin ausrichten, aber am Montag habe es ein Telefonat mit ihm gegeben, ergänzte Andelfinger. Darin habe er die Kreischefin aufgefordert, bei der SRH in Heidelberg anzurufen, und sich für die Belange der Beschäftigten einzusetzen.

Kurzfristige Anfrage

Auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigte Stefanie Bürkle die Gesprächsanfrage, die allerdings sehr kurzfristig gekommen sei und sie anderweitig schon wichtige Termine habe. „Mein Anliegen ist, dass sich beide Seite möglichst rasch einigen. Denn jeder Streiktag schadet den Kliniken im Landkreis", erklärt die Landrätin, dass sie großes Vertrauen in den Verhandlungsführer der SRH, Werner Stalla, habe, der die Gespräche für alle Kliniken der SRH in Thüringen und Baden-Württemberg führt. Einer schnellen und zielgerichteten Tarifverhandlung könne es nach ihrer Überzeugung nur schaden, wenn sich Gesellschafter oder andere unbeteiligte Seiten, die nicht am Verhandlungstisch sitzen, sich einmischten: "Daher meine Bitte an SRH und Verdi: einigt euch!“