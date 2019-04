Wirtschaftliche Rahmenbedingungen stimmen

Ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 liegt hinter der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, trotz der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Dank der hervorragenden gesamtwirtschaftlichen Situatation, mit historisch niedrigen Arbeitslosenraten und stetigem Wachstum, verbuchte das Geldinstitut einen Gewinn von einer Million Euro.

Als Vertrauensbeweis werteten das Vorstandsduo Hubert Rist und Carsten Knaus sowie Stellvertreter Erik Münz bei der gestrigen Bilanzpressekonferenz, die weitere Zunahme an Kundenkrediten. So überstiegen die Darlehenszusagen 2018 mit 110 Millionen Euro den Vorjahreswert um zehn Prozent. "Das ist bislang einmalig", erklärte Knaus. 60 Millionen Euro wurden an Betriebe vergeben und rund 40 Millionen Euro für wohnwirtschaftliche Immobilien, sprich Neubauten, Sanierungen und Renovierungen.

"Die Bautätigkeit ist ungebrochen. Neu ausgewiesene Baugebiete sind in kürzester Zeit ausverkauft", ergänzte Vorstandskollege Rist. Da Sparen kaum noch Erträge bringt, gibt es immer mehr Kunden, die Wertpapiere kaufen und die Dividenden als alternative Sparform nutzen. Das Wertpapiervolumen der Sparkasse erhöhte sich binnen fünf Jahren um 20 auf 91 Millionen Euro.

Zinsniveau: "Es geht noch tiefer"

Große Sorgen bereitet den Verantwortlichen der Sparkasse das Zinsniveau. "Wir haben schon 2018 davon gesprochen, dass die Zinsen auf einem nie dagewesenen Tiefstand sind. Zwölf Monate später müssen wir feststellen: es geht noch tiefer", verwies Hubert Rist auf die Nullzinspolitik der EZB-Bank.

Und deren Präsident Mario Draghi hat vor zwei Tagen angekündigt, dass diese Politik zumindest 2019 fortgesetzt wird. "Ich fürchte, dass es noch länger gehen wird", weist Vorstandschef Rist auf die fatalen Folgen hin. Es handle sich um eine Umschuldungspolitik zugunsten der Schuldner und letztlich um eine Vermögensumverteilung.

Leidtragende seien Sparer, die mir ihren Geldanlagen kaum noch Zinserträge erzielten. Gewinner dieser Politik seien verschuldete Staaten, auch Deutschland. Etwa 40 bis 50 Milliarden Euro spare der deutsche Staat an Zinszahlungen ein, was die Politik als ihren Erfolg präsentiere, da man ja Haushaltsüberschüsse erziele.

Kerngeschäft leidet

Das Kerngeschäft der Sparkasse leidet zunehmend unter dieser politisch motivierten Zinspolitik. Denn die Unterschiede zwischen Haben- und Sollzinsen verringerten sich, was die Ertragslage schmälert. Gleichzeitig erhöhten sich die Verwaltungs- und Personalausgaben.

Dass man 2018 dennoch ein gutes Ergebnis erzielte, ist nach Angaben der Banker, neben der guten gesamtwirtschaftlichen Lage, auch dem Umstand geschuldet, dass man keine nennenswerten Kreditausfälle und Wertberichtigungen hatte.

Wie seit Jahren hinterfragt das Vorstandsduo die Sinnhaftigkeit der Vorschriftenflut und ausufernden Bürokratie, die enorme Kosten verursache. "Diese regulatorischen Anforderungen verlangen von den Banken in Zukunft noch mehr Eigenkapital", weist Hubert Rist auf den Teufelskreislauf hin. Eine Bank muss bei jeder Kreditvergabe quasi als Sicherheit einen bestimmten Anteil als Eigenkapital verfügbar haben.

Qualität der Beratung

Je weniger Gewinn man erzielt, desto weniger Eigenkapital kann gebildet und folglich weniger Kredite vergeben werden. Die empfohlene EK-Quote der EZB liegt bei acht Prozent, bei der Sparkasse sind es im Durchschnitt 16 Prozent.

Trotz dieser kostenmäßigen Herausforderungen habe man keine Filiale geschlossen, allerdings die Öffnungszeiten bedarfsgerecht angepasst und verringert. Tatsächlich nutzen immer mehr Kunden die Online-Serviceangebote, wozu allerdings manche Angebote nicht gehören, wie eine Bausparfinanzierung.

Hier legt man größten Wert auf die Beratungsqualität, um mit den Kreditnehmern eine nachhaltige Finanzierung sicherzustellen. "Wohnbaufinanzierung taugt nicht für Algorihtmen", bringt es Carsten Knaus auf den Punkt. Es gelte, in der Beratung die langfristige Finanzplanung zu entwickeln, sprich die Belastungsfähigkeit des Kreditnehmers über einen langen Zeitraum zu berücksichtigen.

Moderates Wachstum als Ziel für 2019

Für 2019 hat sich die Sparkasse ein moderates Wachstum im Kredit- und Einlagengeschäft zum Ziel gesetzt, wobei Rist und Knaus das weltwirtschaftliche Umfeld mit Handelskonflikten oder Brexit durchaus skeptisch betrachten. Die Konjunktur in Deutschland wird sich nach Einschätzung der Pfullendorfer Banker verhalten positiv entwickeln.