von Robert Reschke

Deborah Weber, Vorsitzende des Musikvereins Illmensee, sowie ihre Stellvertreterin, Verena Meschenmoser, beschrieben die beiden zurückliegenden Jahre bei der Hauptversammlung als anspruchsvoll und auch arbeitsreich. Dies liege zum einen daran, dass sie als Führungsteam erst in ihre neue Aufgabe hineinwachsen mussten, zum anderen daran, dass auch die Aktivitäten des Vereins sehr zahlreich gewesen seien.

Der Musikverein Gegründet: 1897, Mitglieder: 88; Jugendausbildung: Dirigentin Ingrid Meschenmoser sowie die Musikschule „Hast du Töne“; Informationen erteilt Deborah Weber, Telefon: 0 75 58/3 17, Internet: www.musikverein-illmensee.de

Neben dem Seefest wurde im Rahmen des Jahreskonzerts dieses Mal wieder ein Wunschkonzert angeboten. Neu im Programm war zudem im Dezember das einstündige Adventskonzert.

Neues beim Seefest geplant

„Kurz und knackig“, so bezeichnete die Vorsitzende das Neuangebot. Das Seefest sei an beiden Tagen ein großer Erfolg gewesen und erfreue sich bei den Einheimischen großer Beliebtheit. Beim nächsten Mal wolle man jedoch etwas Neues ausprobieren und an einem Abend reine DJ-Unterhaltung anbieten. Am zweiten Veranstaltungstag solle soll dann wiederum ein Blasmusik-Wettbewerb veranstaltet werden.

Deborah Weber | Bild: Robert Reschke

Jugendkapelle feiert 20. Geburtstag

Die Jugendkapelle feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Geplant ist zu diesem Anlass, dass alle ehemaligen Mitglieder der Jugendkapelle beim Konzert drei Stücke spielen werden, kündigte Ingrid Meschenmoser, Jugendleiterin und Dirigentin, an.

Viele junge Vereinsmitglieder und hoher Frauenanteil

Wie Deborah Weber betonte, seien die Mitglieder des Vereins insgesamt sehr jung. Das Durchschnittsalter betrage aktuell 22 Jahre. 30 Jugendliche und Kinder seien derzeit in Ausbildung. Darüber hinaus seien genau 50 Prozent der Vereinsmitglieder weiblich. Im Vorstand gebe es mit Kassierer Mario Frank sogar nur einen Mann.

Sie leiten wieder die Geschicke des Illmenseer Musikvereins: Ingrid Meschenmoser, Melissa Weber, Verena Meschenmoser, Deborah Weber, Ramona Gebhardt und Mario Frank (von links). | Bild: Robert Reschke

Bürgermeister Michael Reichle sagte: „Es ist mir eine Ehre und Herzensangelegenheit, beim Musikverein Illmensee zu sein.“ Und er lobte weiter: „Der Musikverein ist ein Aushängeschild.“ Eine Fasnet ohne Musikverein könne er sich überhaupt nicht vorstellen, erklärte der Bürgermeister.

Alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt

Für Michael Reichle war es der erste Besuch einer Hauptversammlung eines Illmenseer Vereins in seiner Funktion als Bürgermeister. Er leitete die Wahlen. Alle Vorstandsmitglieder stellten sich zur Wiederwahl und wurden jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Deborah Weber bleibt demnach Vorsitzende, Verena Meschenmoser ist ihre Stellvertreterin. Ingrid Meschenmoser leitet die Jugendkapelle, Melissa Weber bleibt Schriftführerin. Mario Frank ist Kassierer. Seine Stellvertreterin ist Ramona Gebhardt.