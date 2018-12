Der glückliche Lotto-Gewinner, der bei der Ziehung am 1. Dezember exakt 1,025 Millionen Euro gewonnen hat, ist nach Angaben der Lotto-Toto-Gesellschaft gefunden. "Er meldete sich am späten gestrigen Nachmittag telefonisch in unserem Kundenservice", informiert Pressesprecher Mathias Yagmur.

Der Glückspilz stammt aus Pfullendorf und wirkte relativ gelassen. Jetzt geht das übliche Verfahren seinen Gang: In den nächsten Tagen erhält er ein Schreiben, in dem die Lotto-Gesellschaft den Gewinn bestätigt und ihn zu einem Gespräch mit den Gewinnerbetreuern nach Stuttgart einladen wird.