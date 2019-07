von Siegfried Volk siegfried.volk@suedkurier.de

Enormes Engagement in Aach-Linz

Letztmals leitete Emil Gabele als Ortsvorsteher am Montagabend eine Sitzung des Ortschaftsrates, denn nach 20 Jahren gibt der beliebte Kommunalpolitiker das Amt an Edgar Lang ab, der vom Gremium einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt wurde. Seit 40 Jahren ist der 65-jährige Gabele in Aach-Linz ehrenamtlich aktiv, als Ortschaftsrat, Gemeinderat und zwei Jahrzehnte als Ortsvorsteher. Nicht zu vergessen, sein enormes Engagement in den Vereinen. Die Bedeutung und Wertschätzung der Vereine hochzuhalten, die sich in der Gründung der Vereinsgemeinschaft im größten Teilort Pfullendorfs manifestierte, diesen Rat gab der scheidende Ortsvorsteher seinem Nachfolger, dem Ortschaftsrat und der gesamten Bevölkerung mit auf den Weg: „Seit wir diese Gemeinschaft haben, herrscht im Ort ein anderes Miteinander der Vereine und auch der Menschen. Es funktioniert einfach.“

„Wachsamer Sachwalter“

Ihm sei schon etwas wehmütig zumute, bekannte der „wachsame Sachwalter für Aach-Linz“, wie ihn Bürgermeister Thomas Kugler bezeichnete. Der Ort und seine Bewohner hätten ihm viel zu verdanken, erinnerte der Rathauschef an einige Meilensteine der vergangenen 20 Jahre wie die Baulandentwicklung. Mit Hartnäckigkeit habe Gabele die Ziele für die Ortschaft verfolgt, aber nie den Blick für das Ganze verloren. „Sie waren immer ein Motor für die Entwicklung. Die Ortschaft war in guten Händen“, konstatierte Kugler. Edgar Lang, langjähriger Stellvertreter in der Ortschaft, seit 15 Jahren Stadtratskollege und Freund des Ehepaars Gabele, nannte die Gründung des Hallenfördervereins, die Umbauten an der Schule, Eingliederung des Kindergartens und nicht zuletzt die Etablierung des Bauernmarktes vor 13 Jahre als wichtige Projekte.

Bauernmarkt erfolgreich etabliert

Dass man es geschafft habe, diesen Markt erfolgreich zu gestalten, bezeichnete Emil Gabele selbst als Erfolg, da anfangs viel Skepsis geherrscht habe. Auch mithilfe vieler Aktionen von Vereine habe man den Bauernmarkt über die kritische Anfangsphase gebracht, dankte der Ortsvorsteher allen Unterstützern. Im Ortschaftsrat habe man durchaus kontrovers diskutiert, aber stets mit einer Stimme gesprochen, machte Edgar Lang als Verdienst von Emil Gabele fest. Dem Hochgelobten war so viel Lob schier etwas zuviel, und er vergas nicht, sich bei denjenigen zu bedanken, die durch ihre Arbeit dafür sorgen, dass die Ortschaft und ihre Einrichtungen funktionieren. Damit endete die letzte Sitzung des bisherigen Ortschaftsrates, aus dem Andrea Höge nach fünfjähriger Mitwirkung verabschiedet wurde.

Edgar Lang ist neuer Ortsvorsteher

Es folgte die erste Sitzung des neuen Ortschaftsrates, in dem Daniel Benz und Manuel Roth erstmals Platz nahmen und wie ihre Kollegen die Verpflichtungsformel unterschrieben, wonach sie sich zum Wohl der Gemeinde einsetzen werden. „Die Arbeit ist machbar. Dazu gehört zu 90 Prozent ein gesunder Menschenverstand“, gab es von Bürgermeister Thomas Kugler mutmachende Worte. Er wies auf die Bedeutung hin, die der Ortschaftsrat als Bindeglied zwischen Stadt, Verwaltung und Ortschaft einnehme, und er persönlich schätze und respektiere diese Tätigkeit. Dann folgte die Wahl von Edgar Lang zum neuen Ortsvorsteher sowie seiner Stellvertreter. Im Gremium hatte man sich zuvor Gedanken gemacht, und so konnte auf eine geheime Abstimmung verzichtet werden.

Stadtrat muss Abstimmung bestätigen

Es war exakt 21.42 Uhr, als Emil Gabele diese Sitzung beendete, wobei er entsprechend der Gemeindeordnung quasi noch im Amt ist. Denn bei der Abstimmung handelt es sich rechtlich nur um einen Wahlvorschlag. Erst wenn der Stadtrat bei seiner konstituierenden Sitzung am 25. Juli das Votum bestätigt, kann die offizielle Amtsübernahme erfolgen.