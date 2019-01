von Christl Eberlein

Locker und lustig geht es zu bei den werdenden und bereits gewordenen Mamas und Papas in der Elternschule am Pfullendorfer Krankenhaus. Jeden Mittwoch klärt Hebamme Ruth Schwarz über unterschiedliche Themen rund um die Geburt und das Leben mit einem Baby auf. Seit 25 Jahren arbeitet sie in ihrem Beruf und kann daher auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Ein gern angenommenes Angebot der SRH-Kliniken im Landkreis Sigmaringen. Denn obwohl der Kreißsaal in Pfullendorf 2011 geschlossen werden musste, ist das Beratungsangebot nach wie vor gut und umfangreich. Hebammensprechstunde, Stillcafé, Geburtsvorbereitung, Rückbildungsgymnastik und eben die Elternschule gehören zu den festen Angeboten für Familien aus der Region.

Hebamme Ruth Schwarz leitet die Kurse. Sie klärt Eltern über alle Themen rund um die Geburt und das Leben mit einem Baby auf. | Bild: Christl Eberlein

Die Kursleiterin hat für die Teilnehmer stets ein Skript vorbereitet

Und so ging es in der vergangenen Unterrichtsstunde um die Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr. Neben neun Müttern und zwei Vätern waren auch fünf Babys und eine große Schwester mit dabei. Kursleiterin Ruth Schwarz hat für die Teilnehmer stets ein Skript vorbereitet. Praktisch für die Eltern, denn so können sie sich auf den Vortrag der Hebamme konzentrieren, ohne mitschreiben zu müssen und trotzdem zu Hause noch einmal nachlesen. Und noch etwas gibt Hebamme Schwarz den Familien mit auf den Weg, um Ängste und Unsicherheiten zu beseitigen: „So wirklich richtig und falsch gibt es nicht. Man muss ein bisschen rumprobieren.“

„Nicht zu früh mit Zucker beginnen"

Zudem hat sie Anschauungsmaterial, Proben und interessante Zusatzinformationen im Gepäck. Passend zum Thema Ernährung hat sie sich zum Beispiel mit der Frage auseinandergesetzt, wie viel Zucker in fertiger Babynahrung steckt und die ein oder andere überraschende Entdeckung gemacht, über die auch die Eltern nicht schlecht staunten. Es gibt also eine ganze Menge an scheinbaren Kleinigkeiten, die man beachten sollte, wenn es darum geht, den Nachwuchs von der Brust an den Tisch zu bekommen. Wichtiger und sich den ganzen Abend wiederholender Ratschlag der Hebamme: „Nicht zu früh mit Zucker beginnen! Lieber Gemüse als Obst. Besser selbst gekocht als gekauft.“

Zum wiederholten Mal ist Vivian Kroll in der Elternschule mit dabei. Jetzt besucht sie den Kurs „Ernährung im 1. Lebensjahr“. | Bild: Christl Eberlein

Die Elternschule ist für Mütter und Väter kostenlos

Fragen sind ausdrücklich erwünscht und können direkt gestellt werden. Das ist schließlich ein wichtiger Aspekt der Elternschule, der den Teilnehmern sehr zugute kommt. So wie bei Vivian Kroll aus Pfullendorf. Sie findet die Elternschule super, ist nun schon mit ihrem zweiten Baby, das jetzt zehn Wochen alt ist, dabei und weiß die Tipps und Informationen, die sie von Ruth Schwarz bekommt, sehr zu schätzen. „Auch wenn man vieles schon einmal gehört hat, kann man hier einfach noch mal nachfragen und bekommt auf seine individuellen Fragen eine Antwort“, sagt die junge Mutter. Ebenso sehen das Kerstin Vögtle und Bianca Haak. Man bekomme alle nötigen Informationen, ohne sich im Internet darum kümmern zu müssen und wisse, dass diese Informationen von einer geschulten und erfahrenen Hebamme kämen, sagen die beiden, die noch ein paar Wochen Zeit haben, bis ihre Kinder auf die Welt kommen. Die Elternschule haben sie aber schon mehrfach besucht und sich dadurch bereits über verschiedenen Themen informiert. Und die reichen vom Stillen bis hin zur Entwicklung des Kindes in den ersten zwölf Monaten, zum richtigen Tragen eines Babys, alternativen Medikamenten, Säuglingspflege und bürokratischen Angelegenheiten wie Eltern- und Kindergeld. Gerne werden auch die Geschwisterkurse für werdende Brüder und Schwestern besucht. Dies ist der einzige Termin in der Themenabfolge, bei dem um eine Voranmeldung gebeten wird. Alle anderen Themenabende können jederzeit von jedem ohne Anmeldung besucht werden. Das Angebot ist für die Eltern kostenlos, die Finanzierung der Elternschule wird von der Klinik getragen.