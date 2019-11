Der Schlittschuhspaß kann beginnen: Am Freitag, 15. November, öffnet das beliebte Pfullendorfer Eiszelt im Seepark für junge und ältere Freunde dieses Wintersports. Zum Start gibt es flotte Rhythmen auf dem Eis: DJ Heinz legt am Abend von 19 bis 22.30 Uhr bei der Eisdisco auf.

„Das Eiszeltteam und die Stadt freuen sich auf die neue Saison“, berichtete Jörg-Arne Bias, Leiter der Pfullendorfer Stadtwerke, dem SÜDKURIER. Schon in der 13. Saison können die Besucher im Eiszelt ihre schnellen Runden drehen. „Es kommen durchschnittlich rund 20 000 Besucher pro Saison“, bilanzierte Bias. Die Wintersaison 2019/2020 beginnt morgen und dauert bis einschließlich Sonntag, 2. Februar 2020. Auch während der Weihnachtsferien hat das Eiszelt geöffnet und zwar täglich von 11 bis 20.30 Uhr. Nur an Heiligabend, 24. Dezember, und an Silvester, 31. Dezember, muss die Eisfläche leer bleiben. Bei starkem Sturm hat das Eiszelt aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Laufvergnügen auf 500 Quadratmetern

Dies Eisfläche bietet Platz für flotte Runden auf rund 500 Quadratmetern. Bei jedem Wetter steht die Fläche für das Schlittschuhvergnügen zur Verfügung, da sie überdacht ist. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sie beim Verleih im Zelt ausleihen. Schulklassen und Gruppen können feste Termine bei der Tourist-Information, Tel. 07552/251131, buchen; Eisstockschützen unter Tel. 075 52/89 12. Während des Eisstockschießen und bei Gruppenbelegung ist dann kein Publikumslauf möglich, wie die Stadt Pfullendorf informiert. Die Eisdisco findet jeden Freitag von 19 bis 20.30 Uhr sowie von 21 bis 22.30 Uhr statt.

Wer Lust hat, eine Pause vom Wintersport zu machen, kann dies in der Bistro-Ecke im Eiszelt tun. Dort wärmen sich die Besucher die kalten Finger an heißen Getränken auf und genießen die Snacks.

Bislang keine Schlittschuhkurse

„Leider ausfallen müssen in diesem Jahr unsere Schlittschuhkurse„, bedauert Jörg-Arne Bias. Derzeit stehe keine Leitung dafür zur Verfügung. Gerne würden die Stadtwerke jedoch dieses Angebot noch auf die Beine stellen. Wer Lust und Ahnung hat, einen Schlittschuhkurs zu leiten, kann sich beim Stadtwerke-Leiter unter Tel. 0 75 52/25 18 59 melden.