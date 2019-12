von Stefanie Schwichtenberg

Seit fünf Jahren ist die 32-jährige Nadine Bosch Mitglied der Pfullendorfer Hänselegruppe und möchte sich mit dem Leih-Hänsele-Projekt aktiv für die Nachwuchsförderung einsetzen. „Kindern und Jugendlichen, die nicht in der Narrenzunft sind, bieten wir somit die Möglichkeit, in unsere Pfullendorfer Fasnet zu schnuppern.“ Denn mit dem Leih-Häs ist es den Kindern und Jugendlichen gestattet, an der Pfullendorfer Fasnet teilzunehmen und zum Beispiel am Rosenmontags-Umzug mitzulaufen. Es sei schließlich ein Unterschied, ob man die Fasnet als Besucher oder Zunftmitglied erlebt.

„Kinder und Jugendliche mit einem Leih-Häs bekommen einen Blick hinter unsere Kulissen“, sagt Bosch. Und wer Gefallen daran findet, entscheide sich im Idealfall im Alter von 18 Jahren, aktives Mitglied bei den Hänsele zu werden. „Das ist natürlich das Ziel“, betont sie. Außerdem können auch Kinder von bereits aktiven Zunftmitgliedern die Hänsele-Häser ausleihen. Bei Wunsch auch für auswärtige Narrentreffen.

So sehen die Hänsele aus. | Bild: Volk, Siegfried

Ausgeliehen werden Haube, Jacke und Hose – Hosenträger müssen selbst beschafft werden

Die Leihgebühr von 50 Euro für die Pfullendorfer Fasnet ist für Kinder von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern identisch. Zusätzlich fallen noch 50 Euro Kaution an, die bei Rückgabe wiedererstattet werden. Die Kaution werde nur einbehalten, wenn das Häs mit großem Schaden zurückgegeben werde oder so schmutzig sei, dass es in die Reinigung müsse. Ausgeliehen werden Haube, Jacke und Hose – Hosenträger müssen selbst beschafft werden. Zudem bekommt jedes Kind beziehungsweise jeder Jugendliche einen sogenannten Leitfaden zur Häsordnung.

„Derzeit haben wir einen Grundstamm an Häsern für Kinder zwischen fünf und acht Jahren, acht und elf Jahren und ab 12 Jahren aufwärts“, sagt Nadine Bosch. Die 32-Jährige hat sechs freiwillige Helferinnen, die sie bei der Arbeit unterstützen. „Wir treffen uns regelmäßig zum Nähen, um so die Anzahl an Leih-Häsern stets zu erweitern.“ Sie ergänzt mit einem Schmunzeln: „Und natürlich damit noch mehr Kinder und Jugendliche in Zukunft mit dem schönsten Häs der Stegstrecker beim Umzug mitlaufen können.“