Ein chinesische Weisheit besagt, dass das glückliche Leben mit dem Tag beginnt, an dem man einen Garten anlegt. Hanna und Eberhard Hübner aus Pfullendorf sind überaus glücklich, denn das Ehepaar nennt einen wunderschönen Garten im Pfarröschle sein Eigen.

Die Nachbarskinder Moritz und Lotta machen es sich auf der von Hortensien flankierten Sitzbank gemütlich. | Bild: Kirsten Johanson

Eine Besonderheit ist schon allein die Tatsache, dass fünf benachbarte Gartenbesitzer eine Offenheit ohne trennende Zäune und abgrenzende Hecken leben. Es gibt Durchgänge von einem Garten zum anderen. "Das hat etwas", findet Hanna Hübner, die früher in einem Deko-Geschäft gearbeitet hat, was sich unübersehbar in Haus und Garten widerspiegelt. "Ein schönes Ambiente ist mir wichtig! Formale Gärten liegen mir eher, denn ich mag es geordnet." Zur Ordnung gehören sauber abgestochene Rasenkanten ebenso wie die farbliche Strukturierung. Die zotteligen Gräser haben noch eine Gnadenfrist, doch wenn sie sich nicht bald erholen, wird sich Hanna Hübner nach etwas anderem umschauen.

Die weiß blühende Ramblerrose "Bobby James" erobert den Kirschbaum. | Bild: Kirsten Johanson

Bis auf eine Kräutersammlung in Töpfen ist der Garten mit überaus vielen Blumen als reiner Ziergarten angelegt. Er ist in mehrere Räume aufgeteilt, in denen farblich aufeinander abgestimmte Blüten für Harmonie sorgen: Violett, Pink und Rosé sowie verschiedene Nuancen von Weiß dominieren. Der "weiße Garten" mit der weißen Gartenbank ist überaus prachtvoll bepflanzt mit einer großen Variation weiß blühender Stauden, Blumen und Gehölzen. Das Tolle: Zu jeder Jahreszeit blüht etwas, ein Paradies für Bienen und Hummeln! Magnolie, Rhododendron, Duftveilchen, tränendes Herz, Pfingstrosen, Lupinen, Schmuckkörbchen, Schmucklilien, Schleierkraut, Prachtkerze, Schneewittchen-Rosen und Edelweiß, auch weiße Sorten von Rittersporn, Phlox, Lavendel und Salbei zieren die Beete.

Auch der Vorgarten mit Rosen und Lavendel ist eine Augenweide. | Bild: Kirsten Johanson

Rot, Orange und Gelb sucht man vergeblich. Auch Gräser gibt es nur vereinzelt. Dafür umso mehr Rosen. Der Bereich vor dem Gartenhäuschen ist mit Feinsteinzeugplatten ausgestattet, und wenn man hier sitzt, weht der Duft von "New Dawn" herüber. Die perlmuttrosa Kletterrose wächst an der Hauswand empor und riecht betörend nach einer Mischung aus Apfel und Vanille. Direkt am Sitzplatz gedeiht die David-Austin-Rose "Mary Rose", ihre gefüllten, rosa Blüten sind eine Augenweide. Vor dem Haus blüht "Kew Gardens".

Von Minerva bis Endless Summer

Eine besonders stark duftende Vertreterin ihrer Art ist die Sorte "Minerva", die bis in den Oktober hinein mit violetten Blüten erfreut. Zwar können die Hortensien den königlichen Rosen nicht die Schau stehlen, doch auch sie beeindrucken mit schönen Blüten. Die Ballhortensien-Züchtung "Endless Summer" macht ihrem Namen alle Ehre und beschert den Hübners einen endlos langen Blütensommer.

Unter dem Sonnenschirm vor dem Gartenhäuschen ist ein idealer Frühstücksplatz. | Bild: Kirsten Johanson

"Mein erster Weg führt morgens in den Garten", erzählt Hanna Hübner und ihr Mann ergänzt: "Wir überlegen dann, wo wir frühstücken." Den beiden 74 und 71 Jahre alten Rentnern stehen je nach Wetterlage diverse Möglichkeiten offen, darunter auch ein Gartenhäuschen, das Eberhard Hübner eigenhändig gebaut und grau-weiß gestrichen hat. Tür und Fenster sind historisch, was dem "Wohnzimmer im Grünen" einen nostalgischen Charme verleiht. Die alten Fenster gehörten früher zu einem Hühnerstall, die mit Ornamenten verzierte Tür entdeckten Hübners in einem Laden in Freiburg.

Dekorativ: Kein Piepmatz, sondern eine Blühpflanze ziert den nostalgischen Vogelkäfig. | Bild: Kirsten Johanson

Apropos streichen: Da Hübners ihren Garten nach einem Farbschema angelegt haben, muss auch das Drumherum stimmig sein. Wenn etwas nicht ins Bild passt, greift Eberhard Hübner zum Farbeimer. Klappstühle aus Holz, Pflanztöpfe, Sitzbänke und Sonnenschirmständer haben schon die Bekanntschaft mit dem Malerpinsel gemacht.

Nachbarskatze Rudi schaut auch regelmäßig vorbei und hält im Garten Siesta. | Bild: Kirsten Johanson

Vom Vorgarten mit dem Plätscherbrunnen und der Einfahrt mit den drei Säuleneiben bis hin zu den verschiedenen Gartenbereichen hinter dem Haus – alles ist top gepflegt. Mit einer niedrigen Buchshecke und Buchskugeln ist das spiegelsymmetrisch angelegte Beet eingefasst, in dessen Mitte eine violett bepflanzte Edelrostschale thront. Hier im Halbschatten fühlen sich vor allem Funkien wohl, aber auch Jakobsleiter und Glockenblumen. Ob Gingko-Hochstamm mit kompakter Krone oder die neue, roséfarbene Schneeball-Hortensie – die Auswahl der Pflanzen ist wohl überlegt und gekauft wird ausschließlich im Garten-Center.

Der in Form geschnittene Buchs ist zum Glück nicht vom Buchsbaumzünsler befallen. | Bild: Kirsten Johanson

Ein Garten wie dieser macht viel Arbeit. Nachdem die Tulpen verblüht und das Laub vertrocknet war, hat Eberhard Hübner 100 Tulpenzwiebeln ausgegraben – die zu gegebener Zeit wieder in der Erde versenkt werden, damit es im Frühjahr wieder prächtig blüht. "Den Rasen mähen wir zwei Mal in der Woche. Der Knöterich wächst wie verrückt, er wird einmal wöchentlich geschnitten." Das Abknipsen verblühter Pflanzenteile geschieht quasi täglich. "Wenn wir in den Urlaub fahren, müssen wir gut planen, wer das Gießen übernimmt, zum Glück haben wir eine Zisterne mit Pumpe." Das nächste Projekt steht schon auf der Agenda: Ein neuer Sitzplatz ist in Planung.

Gartensteckbrief Unser Motto: Ein Garten darf sich verändern – und manchmal muss er sich verändern. Hanna Hübner: „Wir hatten früher einen Teich mit Steg, Seerosen und Fischen. Doch als Kinder in die Nachbarschaft zogen, haben wir den Teich abgeschafft. Das hätte mir sonst schlaflose Nächte bereitet. Als Ersatz haben wir das Häuschen gebaut.“ Ein Garten-Highlight: Die weiß blühende, duftende Ramblerrose „Bobby James“, die im Süßkirschenbaum rankt, gehört zu den Hinguckern. Bei optimalen Bedingungen erreicht die Rose eine bemerkenswerte Höhe von acht bis zehn Metern. Unser Lieblingsplatz: „Der weiße Garten, vor allem am Abend, wenn die Blüten besonders intensiv strahlen, ist es eine Wohltat, eine halbe Stunde auf der Bank zu sitzen und einfach nur zu genießen.“

