Über ein eingeschlagenes Fenster gelangten die Täter in der Nacht auf Montag ins Innere eines Rohbaus und von dort in die Lagerhallen, informiert die Polizei. Dort wurden unter anderem mehrere Rüttler, eine Motor-Flex sowie Motor- und Bohrhammer entwendet. Von den Tätern wurden die Rolltore geöffnet und die Maschinen vermutlich mit einer Sackkarre in Richtung L 195 gebracht. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise über den Verbleib der Maschinen geben können, sollten sich bei der Polizei unter Tel. 0 75 72/50 71 melden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein