von Karlheinz Fahlbusch

Das Außengelände beim Montessori-Kinderhaus in Aach-Linz ist echt sehr groß. „Da könnte man bestimmt auch ein Pony reinstellen“, hat sich bestimmt manches Kind schon gedacht. Und dann steht da tatsächlich so ein Traum der kleinen Mädchen. Die 18 Jahre alte Stute Resi hat ihr erst zwei Monate altes Fohlen Jagger mit dabei. Geführt werden sie von Werner Schultheiß. Er war zusammen mit Ortsvorsteher Emil Gabele und Michael Kahl, dem Vorsitzenden des Pferdezuchtvereins Pfullendorf-Meßkirch-Salem e.V. gekommen, um die Kinder für den Samstag zu großen Fohlenschau auf die Reitanlage nach Brunnhausen einzuladen. Denn dann gibt es um 14 Uhr ein tolles Geschenk im Wert von mehreren Hundert Euro für das Kinderhaus: ein hölzernes Pony, das man auch pflegen kann. Denn die dafür benötigten Bürsten sind auch mit dabei und natürlich Zaumzeug, dass auch alles echt wirkt. „Da freuen wir uns mächtig“, sagt Kinderhausleiter Christian Müller. So etwas bekomme man nicht alle Tage. Auch Ortsvorsteher Emil Gabele ist voll des Lobes. „Dass Werner Schultheiß und der Pferdezuchtverein uns so etwas schenken, das ist schon bemerkenswert“, sagt er anerkennend.

120 Stuten mit Fohlen erwartet

Grund der Aktion, bei der im vergangenen Jahr der Kindergarten in Schwäblishausen beschenkt wurde, ist die große Fohlenschau, die die von den Pferdezüchtern am Samstag, 29. Juni, auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Pfullendorf in Brunnhausen stattfindet. Rund 120 Stuten samt ihren Fohlen aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz werden sich dem strengen Blick des Preisgerichts stellen. Was es sonst bei Fohlenschauen nirgends gibt, auf das dürfen sich die Pferdebesitzer in Brunnhausen freuen: Bargeld lacht. Die Siegerfohlen der Warmblüter teilen sich im Spring- und Dressurring 1000 Euro und im Kaltblutring bekommt der Sieger immerhin 250 Euro. Ponys, Haflinger, Kalt- und Warmblüter, Noriker und Freiberger werden zahlreich kommen. Auch das Haupt- und Landesgestüt Marbach ist mit von der Partie. Die Fohlenschau beginnt um 8.30 Uhr. Um 14 Uhr wird das Holzpferd an den Kindergarten übergeben.