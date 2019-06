von Magdalena Hangarter

Was treibt einen jungen Menschen an, sich für ein Jahr in Pfullendorf zu einem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) zu verpflichten? Seit September leisten Lisann Dindorf und Franka Kenda ihren Freiwilligendienst beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Eriskirch So erleben zwei junge Frauen ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr im Naturschutzzentrum Eriskirch Das könnte Sie auch interessieren

„Mir hat es hier von Anfang an gut gefallen. Ich wollte auf jeden Fall so viel wie möglich draußen arbeiten. Außerdem habe ich mich gleich mit allen hier gut verstanden“, erzählt Franka Kenda. Auch Lisann Dindorf sagt, dass sie nach dem Abitur gern etwas im Bereich Naturschutz machen wollte. Im Anschluss an die Schulzeit erst mal nach Bali oder Thailand zu reisen, wie es viele ihrer ehemaligen Klassenkameraden machten, sei für sie keine Option. Überhaupt würden die beiden jedem raten, nach dem Abschluss erst mal zu arbeiten: „Man kann es sich einfach nicht vorstellen, wie es ist, 40 Stunden in der Woche zu arbeiten, wenn man immer nur in der Schule ist,“ meint Franka Kenda.

Meersburg Sie hat den grünen Daumen: Jolanda Fritsch leistet ein freiwilliges ökologisches Jahr bei der Meersburger Stadtgärtnerei Das könnte Sie auch interessieren

Von Büroarbeit bis Motorsägenlehrgang

Entbuschen, mähen, sägen – alles Tätigkeiten, die beide noch nie gemacht haben –stehen für die Freiwilligen jetzt an. Auch einen Motorsägenlehrgang hat Franka Kenda im Rahmen ihres FÖJ bereits absolviert. Tätigkeiten im Büro, zum Beispiel E-Mails beantworten, Anrufe tätigen oder Sitzungspapiere vorbereiten, gehören ebenfalls zu den Aufgaben, erzählen die beiden jungen Frauen.

Auch um typische Bürotätigkeiten wie die Beantwortung von Anrufen, E-Mails oder die Vorbereitung von Sitzungspapieren kümmert sich Lisann Dindorf. | Bild: Magdalena Hangarter

Die meisten Aufträge erhalte der BUND Pfullendorf von der Stadt. Vor allem die Pflege der Naturschutzgebiete Ruhestetter Ried, Taubenried oder Kreuzäcker bei Denkingen stehe im Zentrum der Arbeit des BUND. Darüber hinaus gebe es noch viele weitere kleinere Flächen, um die sich die Naturschützer kümmern, zum Beispiel die Ausgleichsflächen. Weist eine Kommune Baugebiete aus oder baut Straßen, muss sie die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft wieder ausgleichen. Ausgleichsmaßnahmen können zum Beispiel Streuobstwiesen sein.

Nitratmessungen an neun verschiedenen Messpunkten

Lisann Dindorf steht zurzeit häufig am Dienstag auf dem Marktplatz, wo sie einen BUND-Stand betreut. Franka Kenda hingegen baut gerade vor allem Nisthilfen für Vögel und Insekten. Diese werden vom BUND-Team dann im Auftrag der Stadt aufgehängt. Um den Verkauf kümmert sich wiederum vor allem Lisann Dindorf. Sowohl in der Geschäftsstelle des BUND in Pfullendorf als auch im Internet können die Nisthilfen erworben werden. Eine weitere Tätigkeit der beiden sind Nitratmessungen, erzählt Franka Kenda. Um den Nitratgehalt im Wasser zu ermitteln, werden an neun verschiedenen Messpunkten in der Umgebung von Pfullendorf Wasserproben entnommen.

Bad Säckingen Was macht eigentlich ein FSJler? Alexsander Sawatzki gibt einen Einblick in sein Freiwilliges Soziales Jahr in der Behindertenwerkstatt Wallbach Das könnte Sie auch interessieren

Doch nicht nur praktische Arbeit steht für die beiden jungen Frauen auf dem Plan: Während des FÖJ besuchen sie fünf Seminare, die von der Landeszentrale für politische Bildung veranstaltet werden. Hier treffen Freiwillige aus ganz Baden-Württemberg zusammen, um sich über aktuelle politische, gesellschaftliche und ökologische Themen auszutauschen.

Diese Zukunftspläne haben die jungen Frauen

Und was kommt nach dem FÖJ? Lisann Dindorf hat schon genaue Pläne, wie sie erzählt: Ab Oktober wird sie Kunstgeschichte und Deutsch studieren. Auch Franka Kenda weiß schon, was sie machen wird: „Ich will auf dem Jakobsweg von Konstanz nach Santiago de Compostela laufen. So zu reisen, das ist schon lange mein Traum.“ Ob sie das FÖJ empfehlen würden? Unbedingt, meinen beide, vielen Freiwilligen werde erst im Laufe des Jahres bewusst, wie wichtig es sei, die Umwelt zu schützen.