von Karlheinz Fahlbusch

An der Stelle, wo sonst in der evangelischen Kirche ein Kruzifix an der Wand hinter dem Altar hängt, findet man derzeit ein aufklappbares Altarbild. Außen ist die Vertreibung aus dem Paradies dargestellt, innen die Weihnachtsgeschichte.

Hans Nickles | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Es handelt sich um die Erinnerung an Weihnachten im Jahr 1945. Und an Pfarrer Hans Nickles, der diese ganz besondere Darstellung nach Pfullendorf gebracht hat. An Weihnachten im Jahr 1945 war der „Friede auf Erden“, wie er in der Weihnachtsgeschichte verheißen wird, für viele deutsche Soldaten auf ganz besondere Art Realität geworden. Sie waren der Front entkommen und nun als Gefangene in einem britischen Lager. Dort führten sie ein einfaches, aber zumindest geistig freies Leben.

Norton Camp Auf Initiative des britischen Kriegsministeriums und des schwedischen Theologen Birger Forell wurde in der Nähe von Mansfield in der Grafschaft Nottinghamshire ein englisches Kriegsgefangenenlager mit besonderer Ausrichtung installiert. Von Juli 1945 bis Juni 1948 wurden im Norton Camp deutsche Kriegsgefangene zu Volksschullehrern und Theologen ausgebildet. In dem Studienlager wurde schließlich auch eine größere Anzahl von Abiturprüfungen abgehalten. Deutsche evangelische und britische Kirchenkreise wollten eine theologische Ausbildungsstätte für zukünftige Geistliche einrichten. Das Kriegsministerium dagegen hatte eine Ausbildungsstätte für zukünftige Volksschullehrer in Deutschland im Sinn, um den Einfluss von NSDAP-Mitgliedern einzudämmen. Schließlich einigte man sich auf eine Kombination.

Eine aus Obstkisten und Konservendosen gefertigte Darstellung der Weihnachtsgeschichte gab ihnen Hoffnung. Der Altar des Norton Camps in England gelangte später nach Pfullendorf, wo man ihn jetzt wieder bewundern kann. Er ist ein Stück der besonderen Art und regt zum Nachdenken an. Er ist aber auch ein Stück Geschichte, das sich in so manches Gedächtnis fest eingebrannt hat. Die Männer hatten fünf Jahre Krieg hinter sich. Abgeschlossen von der Außenwelt und vorerst ohne Zukunftsperspektive fanden sie sich in britischer Kriegsgefangenschaft wieder – in einem Camp in der Nähe des legendären Sherwood Forest, wo einst Sagenheld Robin Hood gegen die Ungerechtigkeit gekämpft haben soll.

Die Flucht nach Ägypten war für Maria und Josef möglich. Fliehen aus der Kriegsgefangenschaft war mit einem hohen Risiko verbunden. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Das Norton Camp war aber kein normales Gefangenenlager. Mithilfe des Weltbundes YMCY (in Deutschland CVJM, Verein Christlicher junger Männer) hatten die Briten eine evangelische Fakultät und eine pädagogische Hochschule für die ersten Semester eingerichtet. Hier bot sich nun die Gelegenheit, eine geistige Aktivität zu entfalten, wie es die Jahre zuvor nicht möglich gewesen war. Dass der Verpflegungssatz deutlich niedriger war, weil es sich nicht um ein Arbeitslager handelte, das machte den Männern nichts aus. Unter den Studierenden befand sich auch Hans Nickles, der seinen Lebensabend nach Beendigung seiner theologischen Laufbahn in seinem Haus in der Roßmarktgasse in Pfullendorf verbrachte.

Markdorf Zwischen Altar und Pfarrhaus: So feiern Geistliche das Weihnachtsfest Das könnte Sie auch interessieren

Unter der Leitung von Kunsterzieher Werner Oberle von der pädagogischen Fakultät erarbeiteten einige Studenten und Theologen ein Konzept für einen Altar, an dessen Fertigstellung alle beteiligt waren. Jeder bekam einen Streifen starken Zeichenpapiers zugeschnitten, auf den er die ihm zugeteilte Figur zeichnete und malte.

Friedrichshafen Heiligabend am Klinikum Friedrichshafen: Wie die Mitarbeiter versuchen, so viel weihnachtliche Atmosphäre wie möglich in den sterilen Krankenhausalltag zu bringen Das könnte Sie auch interessieren

Zum Schluss wurden die Streifen auf das Gehäuse geklebt, das Hans Nickles aus Kistenabfällen in mühevoller Kleinarbeit gezimmert hatte. Im zugeklappten Zustand wird die Vertreibung aus dem Paradies dargestellt und wenn man die beiden Flügel öffnet, dann erscheint die Weihnachtsgeschichte. Für die Lagergemeinde war der erste Heiligabend mit dem selbst hergestellten Altar ein ganz besonderes Erlebnis. Hans Nickles bezeichnete den Altar später als Beweis dafür, dass es Volkskunst gibt, wenn jemand da ist, der im „Laien“ schlummernde Gestaltungskräfte zu wecken vermag.

Mit dem Altarbild zu Fuß in die Heimat Hans Nickles, geboren 1923, wurde mit einem Notabitur zur Wehrmacht einberufen. Als 18-Jähriger erlitt er in Belgien einen Kieferdurchschuss. Im Russlandfeldzug folgte ein Schuss in die Lunge, den er nur ganz knapp überlebte. Seine Gefangenschaft verbrachte er im Norton Camp in England. Nach dem Abschluss seines Theologiestudiums in Heidelberg kam Nickles als Vikar nach Mannheim-Sandhofen, dann als Pfarrer nach Mühlbach. 1962 wurde er Militäroberpfarrer in Sigmaringen. Zu seinem Tätigkeitsbereich gehörten auch Mengen und Pfullendorf, wo er dann auch nach Jahren der Leitung der Bildungsstätte Kloster Kirchberg seinen Ruhestand verbrachte.

Als Hans Nickles im Jahr 1947 nach Hause entlassen wurde, konnte er den Altar mitnehmen. Also nagelte er zwei Grifflaschen, wie bei einem Schild, an die Rückwand des Altares. Darauf stand auch seine Gefangenennummer. Das Kunstwerk wurde in einen alten Sack eingenäht und darauf kam noch ein Foto vom Altar. Das war bei den vielen „Filzungen“ auf dem Weg in die Heimat sehr hilfreich. Nickles trug den Altar wie ein Schild zurück. „Beim Anblick meiner Traglast und der Fotografie wurden auch die hartgesottensten englischen Soldaten von Erbarmen erfasst und ließen mich passieren“, erinnert sich Nickles später. Von England aus wurden die nun Entlassen zunächst nach Dachau transportiert. Von dort durften sie dann in ihre Heimatorte zurückkehren.

Für Hans Nickles bedeutete das einen langen Weg zu Fuß bis in die Nähe von Karlsruhe. Den Altar, er war 115 Zentimeter hoch und zehn Kilogramm schwer, hatte er immer dabei und zur Entlastung hat er sich eine Art Karre gebaut, damit der Transport etwas einfacher war. So rettete er den Altar und feierte bis zu seinem Tod am 1. Februar 2015 in seiner Hauskapelle, wo der Altar bis heute hängt, die Tagzeitengebete und jedes Weihnachtsfest. „Das Jahr über im geschlossenen Zustand“, wie sein Sohn, Heiner Nickles, erzählt. „Und erst wenn der Altar an Heiligabend geöffnet wurde, war Weihnachten.“

Der vormalige evangelische Gemeindepfarrer Hans Wirkner ist mittlerweile Militärpfarrer in Stetten a.k.M.. Es war ein großer Wunsch von ihm, eine Kopie des Norton Altars für seine Soldatenseelsorge zu bekommen. Hermann Billmann, Pfarrer im Ruhestand, und Heiner Nickles haben ihm diesen Wunsch erfüllt. „Die Schreinerarbeiten hat Hermann gemacht“, erzählt Heiner Nickles. Der pensionierte Lehrer ist auch Kirchengemeinderat in Pfullendorf. Die Malereien hat man fotografiert und auf einen speziellen Untergrund drucken lassen. Doch die Sterne und die Heiligenscheine, die sind auch bei der Kopie aus Blechdosen gemacht.

Heiner Nickles mit dem Altarbild, das sein Vater in britischer Kriegsgefangenschaft aus Obstkisten und Konservendosen gefertigt hat. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

„Ich habe Honigeimer bekommen“, sagt Nickles, dem die filigrane Arbeit zugefallen war, das Blech zu zerschneiden und alles dem Original nachzubilden. Sogar die kleinen Löcher an den Sternen durften nicht fehlen. Die wurden einzeln mit einem kleinen Nagel eingeschlagen. So wie es Hans Nickles im Jahr 1945 im Norton Camp gemacht hat. Wie der Altar innen aussieht, das kann man an Heiligabend in der Christuskirche sehen. Nach dem Dreikönigstag wird wieder das bekannte Kruzifix aufgehängt.