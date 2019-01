von Christl Eberlein

Gerade einmal eineinhalb Jahre war Susanne Seßler Schulleiterin an der Grundschule am Härle in Pfullendorf und nun ist sie schon wieder weg. Am Donnerstag wurde sie von den rund 300 Schülern, dem gesamten Lehrerkollegium und vielen Eltern verabschiedet. Bereits in der kommenden Woche tritt sie ihre neue Stelle als Rektorin an der Bilharzschule in Sigmaringen an.

Die Mitglieder des Förderkreises Ulrich Leibbrand, Sieglinde Brier, Carmen Kessler und Martina Fülle verabschiedeten Susanne Seßler (2. v.li.) als Schulleiterin. | Bild: Christl Eberlein

Dass sie nur übergangsweise in Pfullendorf sein würde, stand von Anfang an fest und dennoch fiel ihr der Abschied aus der Schulgemeinde am Härle nicht leicht. Erst recht nicht, da sich alle Kinder der Klassen eins bis vier etwas Besonderes zum Dank und zum Abschied für ihre Schulleiterin überlegt hatten. Mit vielen schönen Erinnerungen und einer großen Schultüte voller Geschenke verlässt sie Pfullendorf. Die Kinder hatten ihr unter anderem ein speziell für den Abschied betextetes Lied zu der Melodie eines Geburtstagsständchens gesungen und der Lehrerchor wartete gesanglich mit einem irischen Segenswunsch auf. Da gab es dann schließlich Tränen bei der scheidenden Schulleiterin. "Ihr seid der Grund, weshalb ich weinen muss", sagte sie zu den Kindern und ihren Kollegen.

Iris Geray, Elternbeirat: "Sie ist genau an der richtigen Stelle und macht einen tollen Job". | Bild: Christl Eberlein

Der Dank der Stadt Pfullendorf als Schulträger, wurde vom stellvertretenden Bürgermeister, Peter Schramm, überbracht. Susanne Seßler habe die Schule überragend gut und mit hoher Kompetenz durch die Zeit des Umbaus und der Umstrukturierung gebracht. Die Stadt habe das Geld, das sie in die Schule gesteckt habe, nicht zuletzt durch das große Engagement von Susanne Seßler, in guten Händen gewusst. Dem Dank schloss sich auch Schulamtsdirektor Maximilian Groß an. Er sei sehr froh gewesen, dass Seßler damals so schnell "ja" zu seiner Anfrage nach der Übergangsschulleitung gesagt habe. Und auch ihr Angebot der Verlängerung nach dem ersten Jahr habe er sehr begrüßt. "Die hier geleistete Arbeit hat sie mit Bravour geleistet", sagte er am Donnerstag.

Max Wolfensberger, Klasse 4 d: "Wir fanden es gut, dass sie als Rektorin immer für uns da war!" | Bild: Christl Eberlein

Die Nachfolge für den Posten im Rektorat an der Grundschule am Härle stehe zur Zeit noch nicht offiziell fest, erklärte Groß bei der Verabschiedungsfeier. Das Verfahren um die Stelle laufe und daher könne er nichts dazu sagen. Die Entscheidung werde nicht vom Staatlichen Schulamt, sondern vom Regierungspräsidium gefällt. Doch weil es in einer Schule eine Schulleitung geben muss, ist auch die Grundschule in Pfullendorf ab Montag nicht ohne Chef.

Patricia Bachstein, neue Konrektorin: "Wir haben superschnell festgestellt, dass Susanne Seßler für uns ein Sechser im Lotto war." | Bild: Christl Eberlein

Noch während der Verabschiedung von Susanne Seßler wurde Patricia Bachstein vom Schulamtsleiter zur Konrektorin ernannt. Sie wird bis zum Antritt der neuen Schulleitung das Rektorat übernehmen.