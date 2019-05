Der Wahltag rückt näher. Am Sonntag, 26. Mai öffnen die Wahllokale um 8 Uhr. Wer seine Stimme für die Europa-, Gemeinderats- und Kreistagswahl abgeben will, erhält die Stimmzettel aus den Händen der Wahlhelfer, die ein Auge darauf haben, dass alles ordnungsgemäß abläuft. Sie prüfen auch, ob der Wähler überhaupt eine Wahlberechtigung hat und im amtlichen Wahlerverzeichnis aufgeführt ist. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale nach zehn Stunden wieder, doch die Wahlhelfer gehen dann nicht heim. Für sie beginnt jetzt eine der wichtigsten Aufgaben, schließlich müssen die Stimmen sorgfältig ausgezählt werden.

Europawahl soll in Pfullendorf bis 19.30 Uhr ausgezählt werden

In Pfullendorf und den sieben Ortsteilen gibt es 15 Wahlbezirke und zwei Briefwahlbezirke. Für die Europawahl sind nach Auskunft von Hauptamtsleiter Simon Klaiber aktuell 9483 Personen wahlberechtigt, für die Gemeinderatswahl sind es 10 282. Bei Kommunalwahlen darf man schon ab 16 Jahren seine Stimme abgeben. Der von Karl Michelberger geleitete Gemeindewahlausschuss hat beschlossen, am Sonntag bis gegen 19.30 Uhr die Europawahl auszuzählen, danach Kreistag und Ortschaftsrat. „Dann wird unterbrochen. Die Auszählung der Gemeinderatswahl beginnt am Montag um 8 Uhr“, erklärt Klaiber. Dass nicht Bürgermeister Thomas Kugler Vorsitzender des Wahlausschusses ist, hängt mit seiner Kandidatur für den Kreistag zusammen.

Wahlhelfer erhalten 50 Euro für ihren Einsatz

Im Haushaltsplan wurden 2018 und 2019 insgesamt 55 000 Euro für die Wahl bereitgestellt. Das Geld ist unter anderem für den Druck der Wahlzettel, die Beschaffung von Schreibmaterial und für den Versand der Briefwahlunterlagen bestimmt. 208 Frauen und Männer werden am 26. Mai als Wahlhelfer im Einsatz sein. „Wir haben einen bewährten Pool von Wahlhelfern, die schon bei zahlreichen Wahlen geholfen haben. Sie werden angeschrieben. In der Regel erklären sich fast alle immer bereit, wieder zu helfen“, erzählt der Hauptamtsleiter. Sie erhalten jeweils 50 Euro für ihren Einsatz.

In Herdwangen-Schönach soll noch am Wahltag alles ausgezählt werden

„Das wird ein langer Tag“, sagt Cornelia Fischer vom Wahlamt in Herdwangen-Schönach. „Wir zählen alles am Sonntag aus und peilen ein Ende gegen 23 Uhr an. Nur die Auszählung der Wahl für den Ortschaftsrat Oberndorf findet am Montag statt.“ Wahlberechtigt sind für die Europawahl 2662 Personen, für den Gemeinderat 2833. Es gibt in der Gemeinde fünf Wahlbezirke, davon einen Briefwahlbezirk. Pro Urnenwahlbezirk sind acht Helfer in zwei Schichten eingeteilt. Am Mittwoch vor der Wahl wird Cornelia Fischer sich mit den Helfern zu einer Wahlschulung treffen, erzählt sie.

Viele Helfer unterstützen bereits seit Jahren bei den Wahlen

Ist es schwierig, freiwillige Helfer zu mobilisieren? „Es wird immer schwieriger, doch wir haben im ländlichen Raum den Vorteil, dass es direkter zugeht. Wir hatten einen Aufruf im Amtsblatt und ich spreche Leute auch persönlich an“, erzählt Cornelia Fischer. „Die Hälfte unserer Helfer gehört zur Stammmannschaft, die uns seit Jahren unterstützt.“ Wahlhelfer erhalten als Aufwandsentschädigung in Herdwangen-Schönach rund 60 Euro, informiert Kämmerin Andrea Rothmund. Für die Organisation der Wahlen sind im Haushaltsplan 9300 Euro eingestellt.

In Illmensee stehen 22 Wahlhelfer bereit

Zwei Wahlbezirke und einen Briefwahlbezirk gibt es in Illmensee, wo 1700 Personen wahlberechtigt sind. „Wir haben das große Glück, dass wir einen verlässlichen Kreis mit 22 Wahlhelfern gewinnen konnten“, sagt Hauptamtsleiter Markus Felgendreher. Die Helfer erhalten pro Stunde 4,10 Euro. Alle Ergebnisse sollen am Sonntag vorliegen. Die Europawahl wird in der Drei-Seen-Halle ausgezählt, die Kreistags- und Gemeinderatswahl im Rathaus. 3500 Euro wurden im Haushaltsplan für die Wahlen eingestellt.

