von Günther Töpfer

Wegen Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung hat das Amtsgericht Sigmaringen unter Vorsitz von Richterin Linda Blazko einen 28-jährigen Mann aus Pfullendorf und seine 29-jährige Frau zu je zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Beide müssen die Haftstrafe antreten. Aus der Anklage ging hervor, dass das Paar im April 2017 am Nachtschalter einer Tankstelle in Pfullendorf einen anderen Kunden aus nichtigem Grund beleidigt haben sollen. Vor der Weiterfahrt habe der Ehemann dem Kunden mit den Worten gedroht: „Man sieht sich im Leben meistens zwei Mal und dann bekommst du ein Messer in den Bauch.“

In der Verhandlung sagte der 28-jährige Angeklagte aus, dass er stark betrunken gewesen sei und sich nicht mehr daran erinnern könne. Er untermauerte dies mit Hinweis: „Ich habe zuvor Bier und Schnaps getrunken und war auf jeden Fall gut beieinander.“

Die ebenfalls angeklagte Ehefrau war zunächst zur Verhandlung nicht erschienen und musste von der Polizei vorgeführt werden. Sie bestätigte den Streit und die Beleidigungen. Auch sie sei angetrunken gewesen. Sie habe mit dem Streit und den Beleidigungen begonnen, ihr Mann sei dann hinzugekommen und habe sich eingemischt.

Der von dem Ehepaar als „Kanake“ beschimpfte Kunde der Tankstelle sagte als Zeuge aus, dass er am Nachtschalter hinter dem Ehepaar gestanden sei. Da habe die Ehefrau damit begonnen, ihn zu beleidigen. Er verwies darauf, dass die Frau ihn offensichtlich mit seinem Bruder verwechselt habe. Beide Angeklagten hätten sich Monate später bei einer zufälligen Begegnung für ihr Verhalten bei ihm entschuldigt. Er habe die Entschuldigungen angenommen.

Aus dem Bundeszentralregister ging hervor, dass die Angeklagte fünf Mal wegen Beleidigung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt wurde. Ihr Ehemann wurde zwischen 2004 bis 2016 zehn Mal wegen Beleidigung, Bedrohung, Diebstahl und Körperverletzung verurteilt. Beide Eheleute haben auch Haftstrafen verbüßt.

Die Angeklagten erklärten, dass sie sich im Januar 2018 getrennt hätten. Sie seien beide seit längerer Zeit arbeitslos und auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. Alkohol sei für sie kein Thema mehr.

In seinem Plädoyer wies Staatsanwalt Rouven Kuschnereit darauf hin, dass sich die Angeklage im vollem Umfang bestätigt habe. Dies habe auch der Zeuge mit seiner Aussage untermauert. Zugunsten der Angeklagten spreche, dass sie sich entschuldigt hätten. Erschwerend sei jedoch, dass das Schimpfwort „Kanake“ eine rassistische Beleidigung sei. Hinzu kämen die zahlreichen Vorstrafen und das Tempo, in dem die Angeklagten rückfällig würden.

Das Gericht verurteilte die Eheleute zu je zwei Monaten Gefängnis. In ihrer Urteilsbegründung verwies die Richterin darauf, dass die 29-jährige Angeklagte fast nur einschlägig vorbestraft sei. Nach ihrer Entlassung aus der Haft sei sie bereits ein halbes Jahr später wieder in der Bewährungszeit straffällig geworden. Die Sozialprognose für sie sei ungünstig. Ihr getrennt lebender Ehemann habe zehn Eintragungen im Bundeszentralregister, darunter viele Beleidigungen und Rohheitsdelikte. Auch der Aufenthalt im Gefängnis scheine nicht viel Eindruck auf ihn gemacht zu haben. Daher müssen beide Verurteilten die Haftstrafe antreten, eine Bewährung komme nicht in Frage.

Mit Blick auf die letzte Verurteilung der 29-Jährigen wies die Richterin darauf hin, dass bei ihr noch eine Haftstrafe von neun Monaten auf Bewährung offen sei. Sie müsse also damit rechnen, diese neun Monate verbüßen zu müssen. Gegen die Urteile ist noch das Rechtsmittel der Berufung möglich.

