von Robert Reschke

Die Schlossgartenhalle in Aach-Linz war am Sonntagmorgen zum feierlichen Gottesdienst mit mehr als 200 Besuchern gefüllt. Sicherlich waren die Gläubigen auch an der pastoralen Gebäudekonzeption der Seelsorgeeinheit Wald interessiert. Denn aufgrund hoher finanzieller Belastungen gibt es Überlegungen, sich von Pfarrhäusern zu trennen.

Nach der Begrüßung durch Dominik Herrmann, dem Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit Wald, stellten die Sprecher der Gemeindeteams, Christian Scheuble, Cornelia Fecht und Robert Schurer, die Ausgangssituation und den Weg zur Gebäudekonzeption vor. Die Fakten und Zahlen dazu präsentierte Markus Jerg. Er stellte zunächst die finanzielle Ausgangssituation und den Zustand der Gebäude vor. So ergibt sich für alle Pfarrhäuser der Seelsorgeeinheit ein Defizit von rund 105 000 Euro. Insgesamt ergibt sich für alle kirchlichen Immobilien der Seelsorgeeinheit ein jährliches Defizit von rund 267 000 Euro.

„Ich vermute, sie sind erschrocken“, mutmaßte Dominik Herrmann nach der Präsentation der Zahlen. Dies sei auch den Mitgliedern der Pfarrgemeinderäte und des Gemeindeteams so ergangen, sagte er. „Ein Weiter so wie bisher, darf es für uns nicht geben und wir sehen uns in der Verantwortung, der nächsten Generation zumindest genauso gute Startbedingungen zu bieten, wie wir sie hatten“, war die Erkenntnis dieses Gremiums.

Der Vorsitzende erläuterte anschließend die ersten Eckpunkte der Umsetzung der Gebäudekonzeption. Es sollen finanzielle Spielräume geschaffen werden, wo die Maßnahmen am wenigsten Einfluss auf das Gemeindeleben haben.

In einem nächsten Schritt in naher Zukunft ist der Verkauf der drei Pfarrhäuser in Herdwangen, Großschönach und Sentenhart an der Reihe. Diese sind zur Zeit alle unbewohnt und die Genehmigung zum Verkauf wurde bereits beim erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg beantragt. Die Gebäude selber gehören quasi der Kirchengemeinde, die Grundstücke hingegen sind im Besitz der Erzdiözese Freiburg. Wenn immer möglich, ist die Erzdiözese bestrebt, die Grundstücke nicht zu verkaufen, sondern für 99 Jahre in Erbpacht zu vergeben.

In Aach-Linz, als geografisch zentralem Ort der Seelsorgeeinheit, soll mittelfristig die Verwaltung zentralisiert werden. Hier soll das Büro der Sekretärinnen des Pfarrers und der Gemeindereferentin sowie ein zentrales Archiv entstehen. Dazu sind Um- und Anbauarbeiten am bestehenden Pfarrheim notwendig. Das Pfarrhaus soll mittelfristig ebenfalls verkauft werden. Die momentane Nutzung wird dafür ins Pfarrheim verlagert.

Für das Pfarrhaus in Walbertsweiler stehen hohe Betriebs- und Investitionskosten im Raum. Auch wegen den gegenüberstehenden geringen Mieteinnahmen soll auch dieses Pfarrhaus verkauft werden. Dabei sorgt ein im Garten befindlicher ehemaliger Friedhof noch für Klärungsbedarf. Auch das Pfarrhaus in Aftholderberg steht zur Disposition. Hier müssen für die aktuellen Nutzer allerdings noch neue Räumlichkeiten gefunden werden.

Durch das Gebäudekonzept werden noch keine großen finanziellen Freiräume geschaffen. „Zu radikaleren Lösungen wollten wir uns allerdings nicht durchringen, weil das kirchliche Leben vor Ort für uns einen hohen Stellenwert hat,“ sagte Dominik Herrmann. Die zeitliche Dauer, um die geplanten Maßnahmen umzusetzen, bezifferte er mit sieben bis zehn Jahren.

Zukunft im Blick Mit dem Blick auf die weitere Entwicklung der katholischen Seelsorgeeinheit Wald und deren Gebäude wurde ein Konzept für die kirchlichen Immobilien erstellt. Die Seelsorgeeinheit umfasst sieben Pfarreien von Walbertsweiler bis Herdwangen. In allen sieben Pfarreien gibt es eine Kirche und ein dazu gehörendes Pfarrhaus, aber es gibt nur einen Pfarrer für alle Gemeinden. Seit rund zweieinhalb Jahren widmen sich die Pfarrgemeinderäte der Frage, wie künftig mit den kirchlichen Gebäuden umgegangen werden soll. „Es war schwierig, uns allen fiel diese Aufgabe nicht leicht," schildert Pfarrgemeinderätin Silke Vogler. Um nachhaltig zu wirtschaften, schreibt die Erzdiözese Freiburg den Seelsorgeeinheiten vor, Geld für Renovierungen, Erhalt und Sanierung der Gebäude zurückzulegen. Bei der Gebäudekonzeption war das erzbischöfliche Bauamt einbezogen, was die Beurteilung des Zustandes der Gebäude betraf, sowie die kirchliche Verrechnungsstelle zu den laufenden Unterhaltskosten. (sk)

