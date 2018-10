Drei leicht verletzte Autofahrer und ein Schaden von rund 12 000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Montagabend auf der Landesstraße 456, informiert die Polizei. Eine 32-jährige Ford-Fahrerin fuhr von Pfullendorf in Richtung Krauchenwies und musste abbremsen. Ein nachfolgender 24-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation, und hielt rechtzeitig hinter dem Ford an.

Kurz darauf fuhr ein 27-jähriger Audi-Fahrer auf das Heck des Vordermannes und schob den Audi auf den Ford. Die 32-jährige Frau und der 24-jährige Mann wurden von einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein