Wie das Opfer den Beamten schilderte, haben die drei Unbekannten am Donnerstag, gegen 23 Uhr, die mit Sturmhauben maskiert waren, zunächst an der Wohnungstür geklingelt. Als er geöffnet habe, sei er sofort mit dem Spray besprüht worden. Er habe noch versucht, das Eindringen in die Wohnung zu verhindern, sei aber zurückgedrängt und geschlagen worden. Nachdem es dem 20-Jährigen gelungen war, aus der Wohnung zu entkommen und um Hilfe zu rufen, flüchtete das Trio über den Garten in ein nahe gelegenes Waldstück. Zeugen können sich bei der Polizei Pfullendorf (Tel. 0 75 52/2 01 60) melden.