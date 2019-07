Aach-Linz – Spiel, Tanz und Unterhaltung für Jung und Alt: Am Sonntag, 7.¦Juli, und Montag, 8.¦Juli, feiern die Aach-Linzer zum 32. Mal ihr Dorffest. Das Organisationsteam der Vereinsgemeinschaft um ihren Vorsitzenden Klaus Matt hat wieder einiges auf die Beine gestellt. Viele Vereine aus Aach-Linz und der Siebenbürgisch-Sächsische Brauchtumsverein Pfullendorf gestalten an beiden Tagen das Programm.

Den Auftakt des Dorffestes bildet traditionell der feierliche Familiengottesdienst in der Kirche St. Martin am Sonntagmorgen. Danach nimmt der Musikverein Schonach aus dem Schwarzwald das Heft in die Hand und gestaltet das Früh-schoppenkonzert im Festzelt auf dem Martinsplatz.

Fahrten mit Feuerwehrauto

Für das leibliche Wohl ist am Nachmittag mit selbstgebackenen Kuchen und Kaffee sowie ofenfrischen Dinnele gesorgt. Die kleinen Gäste können mit dem beliebten „Aach-Linzer Bähnle“ einige Runden durch das Dorf genießen oder auf der Hüpfburg überschüssige Kräfte abbauen. Auch die Feuerwehr beteiligt sich wieder. So wird die Feuerwehr beim Dorffest Fahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug anbieten. Und einige Spritzübungen werden vor allem bei heißem Wetter für Spaß und Abkühlung sorgen. Die Kinder des Montessori-Kindergartens erfreuen die Festgäste am Mittag mit ihrem Gesang. Eine Gruppe des TSV Aach-Linz führt einen Tanz vor. Nachmittags spielt die Jugendkapelle „Alhegro“.

Die Feuerwehr ist wie jedes Jahr mit einer Weinlaube vertreten und die Landjugend mit einer Weizenbar. Die knusprigen Dinnele werden vom Kirchenchor angeboten. Kaffee, Kuchen und Torten reichen der Förderverein des Bildungshauses Montessori und die Frauengemeinschaft.

Am Montag endet das Dorffest dann mit einem gemütlichen Feierabendhock, bei dem sich Vesperteller und Wurstsalat stets großer Beliebtheit erfreuen..