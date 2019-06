von sk

Die Grundschule am Härle nahm auch in diesem Schuljahr wieder am internationalen Känguru- Wettbewerb der Mathematik teil, informiert Rektorin Jenny Schmid. An der Härle-Schule wagten sich 15 Drittklässler und 35 Viertklässler an 24 verschiedene Knobelaufgaben.

Als Höchstpunktzahl konnten die Schüler 120 Punkte erreichen. Wie schwierig das war zeigt, dass im Durchschnitt aller Schulen in Klasse drei 54,2 Punkte und in Klasse vier 69,2 Punkte erreicht wurden. Viele Kinder konnten sehr gute Ergebnisse erzielen. Einige Kinder holten sogar außergewöhnlich gute Ergebnisse und wurden zusätzlich mit Preisen des Veranstalters belohnt.

So erhielten Ferdinand Hennig und Juliane Joos (jeweils 108,75 Punkte) einen zweiten Preis sowie Maximilian Krane, David Längle und Simon Walz (jeweils 103,75 Punkte) einen dritten Preis. Bei den Drittklässlern, die die gleichen Aufgaben erledigen mussten, erzielte Nahide Yürekten mit 73,25 Punkten die höchste Punktzahl, gefolgt von Jamie Schmiedeknecht, Ramon Fazio und Suraya Mansoor.