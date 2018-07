Ein großes Lob gebührt den Veranstaltern dieses Energieforums, allen voran Moderator Christoph Ewen vom Forum Energiedialog. Unaufgeregt leitete er die Diskussion, hakte bei Unklarheiten sofort nach und brachte die Expertenaussagen pointiert und verständlich auf den Punkt. Wohltuend war der weitgehende Verzicht auf Grundsatzdiskussionen über die Sinnhaftigkeit des Windradbaus. Die Besucher erhielten eine Ahnung von der nicht ganz einfachen Aufgabe der Genehmigungsbehörden, den Milanschutz richtig einzuordnen.

Wobei es, objektiv und mit etwas Naivität betrachtet, eigentlich keine großeren Schwierigkeit geben dürfte, was die Existenz von Horsten angeht. Entweder, auf einem Baum brütet ein Vogel oder nicht. Dann wird ein Foto gemacht, einschließlich der GPS-Koordinaten und der Beweis ist gesichert. Dass die Zahl der Flugbewegungen des Vogels in einem Gebiet keinen ausreichenden Hinweis auf ein sogenanntes Milan-Dichtezentrum liefern, wurde auch deutlich. Einige Expertenbeiträgen erschienen manchmal wie die Verkomplizierung einer ansonsten simplen Angelegenheit.

Debatte um die Windräder

Die richtige Einordnung oder Erklärung von Ausnahmetatbeständen bezüglich des streng geschützten Milans, kamen etwas zu kurz. Die Aussage, dass Natur- und Artenschutz sehr dehnbar sind, hilft nicht wirklich weiter. Schade war, dass die anwesenden Vertreter der Genehmigungsbehörden der Landratsämter Sigmaringen und Bodenseekreis ihrem Beobachterstatus treu blieben. Sie hätten anhand von Beispielen von genehmigten oder nicht genehmigten Windrädern, die jeweilige Milanproblematik exemplarisch erläutern können. So viele unterschiedliche Standorte für einen Windmühlenbau gibt es in der Region nicht. Zu loben ist die Disziplin und Sachlichkeit, mit der die Kritiker der Windräder ihre Statements vortrugen. Nicht zu vergessen, das Bemühen der Windkraftbetreiber ihre Sichtweise den Bürgern verständlich zu vermitteln. Jetzt gilt es abzuwarten, was die Gutachter entdeckt haben und dann geht die Debatte höchstwahrscheinlich in eine neue Runde.

