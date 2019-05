Wo Stein, Asphalt und Beton die Oberhand haben, fällt die Visitenkarte einer Stadt grau aus. Unbestritten ist, dass bunter Blumenschmuck und Grüngestaltung der Verschönerung des Ortsbilds dienen und Einwohner wie Touristen gleichermaßen erfreuen. Das gilt natürlich auch für Pfullendorf.

Stadtbaumeister freut sich über positive Rückmeldung

Die Stadt setzt hier auf dekorative Bepflanzung. „Wir bekommen ein sehr positives Feedback aus der Bevölkerung und auch von anderen Kommunen“, freut sich Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter. Oft gelobt wird die Gestaltung des Kreisels beim Backhaus Mahl mit den Wappen von Pfullendorf und der Partnerstädte St. Jean de Braye und Allschwil oder das üppig blühende Beet beim Oberen Tor.

Die begrünte Mauer und das Blumenbeet zwischen Schuh Nipp und dem Outlet-Verkauf von Langer Mode holen ein Stück Natur in die Innenstadt. | Bild: Kirsten Johanson

Rathaus-Mitarbeiter pflegen Blumenkästen vor ihren Bürofenstern

Schön anzusehen sind im Sommer auch die Blumenkästen vor den Fenstern am Rathaus, die mit Geranien, Weihrauch und Petunien bepflanzt sind. „Wer in der Stadtverwaltung vor seinem Bürofenster einen Blumenkasten hat, muss natürlich gießen und ausputzen, aber das funktioniert super“, lobt Jörg-Steffen Peter die Mitarbeiter.

Versuchsflächen mit Wildblumen

Ein weiterer Blickfang ist das große Beet mit Stauden und Gräsern vor der Stadthalle. „Hier haben wir bei den Pflanzplänen darauf geachtet, dass die Pflanzen nach Größe gestaffelt sind und immer etwas blüht.“ Bienenweiden gibt es in Pfullendorf ebenfalls – und es sollen mehr werden, um Bienen, Hummeln und anderen Insekten eine Nahrungsquelle anzubieten. „Wir haben Versuchsflächen mit Wildblumen zum Beispiel gegenüber des Busbahnhofs beim ehemaligen Deutschen Haus.“

Zwischen Bürgersteig und Kolpingstraße: Blumenband vor der Central-Apotheke. | Bild: Kirsten Johanson

3000 Blumenzwiebeln werden im Herbst im Boden versenkt

Ob die Rabatten im Stadtgarten oder die Kübel in der Altstadt: Momentan sind es Tulpen, Stiefmütterchen, Bellis, Hyazinthen, Narzissen und andere Frühjahrsblüher, die bunte Akzente setzen. Allein 3000 Narzissen- und Tulpenzwiebeln werden nach Auskunft von Peter jeden Herbst in der Erde versenkt, auf dass es im Frühling bunt blüht.

Beete als Selbstbedienungsladen für Sträuße und den heimischen Garten

Den Stadtbaumeister verwundert es, dass manche Zeitgenossen mit größter Selbstverständlichkeit die öffentlichen Beete als Selbstbedienungsladen ansehen und sich aus Osterglocken und Co. ihre Schnittblumensträuße zusammenstellen. „Ich habe sogar schon erlebt, dass Pflanzen für den Garten zu Hause ausgegraben wurden.“

Bauhof beschäftigt 22 Mitarbeiter, drei sind dauerhaft am Gärtnern

Die Stadt unterhält insgesamt vier Kreisel, 95 Pflanzkübel, zehn Verkehrsinseln und 80 Beete. Ganz frisch angelegt mit Stauden und Bodendeckern wurden unlängst die Böschungen hinter dem Kolpinghaus und bei der Grundschule am Härle. All das will gepflanzt, gedüngt, gejätet und gegossen werden. Der Bauhof beschäftigt 22 Mitarbeiter, von denen Herbert Moser, Karin Schroff und Manuela Fischer dauerhaft mit Gärtnern beschäftigt sind, mit Ausnahme vom Mähen. Wenn zum Beispiel die Jungpflanzen gesetzt werden, wird das Grünteam um drei Helfer aufgestockt.

Frühlingsgruß: Es blüht auch rund um den Hechtbrunnen. | Bild: Kirsten Johanson

In trockenen Sommern muss viel gegossen werden

Das Gießen ist unverzichtbar. Gerade im trockenen Sommer 2018 musste viel gegossen werden. Der Kommunaltraktor mit Wasserfass war von morgens vier, fünf Uhr bis mittags und nochmals am Abend unterwegs. „Ein paar Jungbäume haben wir trotzdem verloren“, bedauert Jörg-Steffen Peter.

Wechselflor wird drei Mal im Jahr ausgetauscht

Viel Arbeit macht der Wechselflor. Drei Mal im Jahr gibt es große Pflanzaktionen. Sind zum Beispiel die Tulpen in den Kübeln verblüht und ist das Laub eingezogen, werden die Zwiebeln ausgegraben, eingelagert und durch Sommerblüher ersetzt.

Fast 100 dieser Kübel sind in der Stadt verteilt. Sie werden der Jahreszeit entsprechend meist mit Wechselflor bepflanzt. Nur die Kübel mit Mehrjährigen überwintern im Folienhaus. | Bild: Kirsten Johanson

Stadt will hin zu mehrjähriger Bepflanzung

Bei der Gestaltung will die Stadt auf eine mehrjährige Bepflanzung hinarbeiten. „Staudenbeete sind für eine Dauer zwischen vier und zwölf Jahren angelegt. Sie kosten zunächst zwar mehr, aber auf lange Sicht ist der Pflegeaufwand deutlich geringer“, erklärt Peter.

Gesamtkosten von rund 100 000 Euro pro Jahr

Der schöne Anblick hat seinen Preis. Die Stadt lässt sich den Pflanzenschmuck etwas kosten: „Für die dekorative Stadtbegrünung fallen 16 000 Euro im Jahr an Pflanzkosten an. Für Friedhöfe, Stadtbegrünung und Straßenbegleitgrün geben wir jährlich rund 75 000 Euro aus, davon sind zwei Drittel Personalkosten. Nehmen wir Mähen, Gießen und Baumschnitt dazu, den Kauf von Dünger und Erden, dürften wir bei etwa 100 000 Euro liegen.“