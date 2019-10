von Sandra Häusler pfullendorf.redaktion@suedkurier.de

Abschluss der 30. Saison

Die Mittwochswanderer haben im Haus der Begegnung ihre 30. Wandersaison bei einem gemeinsamen Essen abgeschlossen. Wie viele Kilometer die Wanderer in dieser Zeit zurückgelegt haben, lässt sich schlecht beziffern. Die Gruppe wurde 1990 auf Initiative von Charlotte Zoller, die mittlerweile 81 Jahre zählt, initiiert. Die Wandersaison mit einem vielfältigen Programm geht jeweils von Anfang Mai bis Ende September. „Pro Saison kommen etwa 25 Mittwoche als Wandertage zusammen, und das seit nunmehr vollen dreißig Jahren“, erklärt Zoller im SÜDKURIER-Gespräch.

Erste Wanderung mit fünf Teilnehmern

„Vor einer Sitzung des DAV wurde ich im Frühjahr 1990 von einem norddeutschen Ehepaar gefragt, wohin man sich wenden könne, um die Gegend ein bisschen näher kennen zulernen, ob es hier Führungen oder geführte Wanderungen gäbe, wie sie dies aus anderen Touristenorten kennen“, erinnert sich die agile Wanderführerin an den Beginn. Pfullendorf habe ein schönes Prospekt, aber wenn man als Gast da sei, werde man ziemlich allein gelassen, lautete die Aussage des Ehepaars. Mit dieser Anfrage habe sich Charlotte Zoller an Hermine Reiter gewandt und prompt die Antwort erhalten: „Das wäre doch eine schöne Aufgabe für Sie!“

Erste Tour führte ins Ried

Zu Hause ging Charlotte Zoller dieser Vorschlag nicht mehr aus dem Kopf. War sie doch bereits im Alpenverein als Tourenführerin in der Region und den Bergen unterwegs. Sie startete einen Versuch. Die erste Wanderung fand im Mai 1990 statt. „Ein einzelner älterer Mann stand am Treffpunkt, ein paar Leute schlichen über den Marktplatz, vermutlich erst einmal um zu gucken, wer da wohl sein wird“, vermutet Charlotte Zoller. Sie habe die Personen angesprochen und schließlich spazierten sie zu Fünft ins Taubenried.

Vorbereitung ist sehr wichtig

So unspektakulär manche Tour auch aussieht, braucht sie dennoch viel Vorbereitung, von der Erstellung des Monatsprogramms, Ausarbeitung der Tour und ein-bis mehrmaliges „Vorwandern“. Dafür hat sich Charlotte Zoller, anfangs noch begleitet von Dackel Gundi, auf Schusters Rappen gemacht und die Region nach Besonderheiten durchforstet. Ganz nach ihren Slogans „Jedes Dörflein hat etwas Besonderes zu bieten, man muss nur danach suchen“ und „Nur wo du zu Fuß warst, da warst du wirklich“.

Freizeitangebot für ganze Ferienregion

Nach 1998, nach dem Ausscheiden zweier beteiligter Gemeinden, wurde das Ferienprogramm von der neu formierten „Ferienregion Nördlicher Bodensee“ als Freizeitprogramm über die ganze Saison in Zusammenarbeit mit dem Wilhelmsdorfer Naturschutzzentrum und den Bürgermeisterämtern der Gemeinden weitergeführt. Charlotte Zoller hatte die Koordination der vielen Angebote über 20 Jahre hinweg mit übernommen. Aus den Recherchen, Fotos und Wegbeschreibungen verfasste sie sogar ein Buch „Unterwegs im Oberen Linzgau – Liebeserklärung an eine Landschaft“, das noch heute in der Linzgau-Buchhandlung in Pfullendorf zu kaufen ist.