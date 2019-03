von SK

Von einem Vereinsjahr mit zehn Auftritten und Veranstaltungen des Jugendchors Juniors konnte Jugendleiterin Carmen Stark bei der Mitgliederversammlung des Chors Chips und Flips berichten, informiert Schriftführerin Veronika Treubel. Sogar CD-Aufnahme der schwäbischen Version des Liedes „In der Weihnachtsbäckerei“ bei Musikprofi Chris Metzger stand im Terminkalender der Nachwuchssänger. Im Rahmen der Neuwahlen wurde der gesamte Vorstand im Amt bestätigt.

Anna Braun leitet Juniors seit Juni 2018

Als Chorleiterin des Jugendchors ist Anna Braun seit Juni im Amt und für die musikalische Weiterentwicklung der Nachwuchssänger verantwortlich. Gemeinsam mit der Jugendleiterin entwickelte sie die Idee, zum 20. Geburtstag das Musical „Das Dschungelbuch“ auf die Bühne zu bringen.

Noch Kinder für "Das Dschungelbuch" gesucht

Für dieses Projekt werden noch weitere Kinder gesucht, die gern mitwirken möchten. Das Musical habe einen ganz besonderen Reiz und die Darstellung der verschiedenen Tierrollen forderten viel Disziplin von den Kindern, wie Treubel schreibt. In der Versammlung sagte Anna Braun: „Die Juniors sind eine ganz tolle Gruppe, die sich sehr diszipliniert und engagiert bei den Proben zeigt und sehr lernbegierig ist.“

Erwachsene feiern 20. Geburtstag im "Frieden"

Zahlreiche Auftritte bei Festen, ein Besuch in Saint Jean de Braye beim französischen Partnerchor und ein Konzert im März standen beim Chor der Erwachsenen im Jahr 2018 auf dem Programm. Dieses Jahr feiert der Chor den runden Geburtstag im Gasthaus "Frieden" in Aftholderberg, wie Chorleiter Josef Blender erzählte. „Natürlich werden wir bei der Jubiläumsfeier singen, und zwar Lieder, die uns in den 30 Jahren, in denen wir jede Woche gemeinsam singen, ganz besonders wichtig geworden sind oder mit denen wir besondere Ereignisse verbinden.“