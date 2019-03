von Karlheinz Fahlbusch

Was machen einige Pfullendorfer, ein Frickinger und eine Frau nachts allein im Wald? Die Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Der Wald befindet sich zwischen Kleinschönach und Herdwangen und so ganz alleine sind sie da auch nicht. Zwei Hunde und Karin Schilling, die Ehefrau des Drummers Gerhard Schilling, sind auch dabei, wenn er und seine Bandkollegen Peggy Kloppot (Gesang), Arno Maier (Posaune), Martin Fröhlich (Trompete, Flügelhorn), Jürgen Rudy (Saxofon, Klarinette), und Clemens Rosenberger (Tuba) im ehemaligen Forsthaus so richtig loslegen. Die Mitglieder von Tschäss Bräss proben im ersten Stock. Und das jetzt bald seit zwei Jahren. Am 11. Mai gibt es im „Mohren“ in Pfullendorf ein Geburtstagskonzert. Eine Woche davor spielt die Band beim verkaufsoffenen Sonntag auf dem Marktplatz.

Die Bandmitglieder treffen sich einmal pro Woche zur Probe (von links): Arno Maier, Jürgen Rudy, Clemens Rosenberger, Peggy Kloppot und Gerhard Schilling. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

„Koffer auf, Instrument raus und Spaß haben“

„Das wird echt cool und wir freuen uns richtig darauf. Schließlich hängt unser Herz in Pfullendorf“, sagt Drummer Gerhard Schilling. Er bedient sein Schlagzeug übrigens stehend und hat deshalb auch nur eine kleine Bassdrum. „Doch die hat so viel Mumm wie eine Große“, erzählt er und lacht. Und das Ganze hat auch einen großen Vorteil: Man braucht nicht so viel zu schleppen. Das wollen die Jungs, die als Alter alle Ü 30 angeben, nämlich nicht. „Koffer auf, Instrument raus und Spaß haben“, laute ihr Motto.

Erster Auftritt beim Musikprob

Die Idee, eine Band zu gründen, entstand laut Gerhard Schilling beim Brassmusik-Festival Musikprob im Seepark. Sie seien mit dem Veranstalter Ewald Restle gut befreundet. In einem Gespräch sagten sie ihm, wenn es für sie bei der Veranstaltung eine Auftrittsmöglichkeit gebe, würden sie eine Band gründen. Gesagt, getan. Ihr Sound sei bei den Leuten gut angekommen. Und auch als die Jungs, damals noch ohne Sängerin Peggy Kloppot, auf dem Doppeldeckerbus von Ewald Restle den Marktplatz rockten, da sei das Echo beim Publikum super gewesen.

Peggy Kloppot kommt eigentlich aus Greifswald. Beruflich hat es sie nach Ravensburg verschlagen. „Ich habe schon vorher gesungen und war auf der Suche nach einer Band, wo ich mitmachen kann.“ Bei einem Betriebsfest habe sie Gerhard Schilling kennengelernt, dessen Frau Karin in derselben Firma wie sie arbeitet. "Jetzt bin ich dabei", erzählt Peggy Kloppot.

Wenn Peggy Kloppot zum Mikrofon greift, dann merkt man sofort: Die Frau hat Stimme. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Musikmachen als ein Stück Lebensqualität

Alle Bandmitglieder sind erfahrene Musiker und wenn sie loslegen, ist es schwer, still sitzen zu bleiben. "Es muss grooven“, sagt Posaunist Arno Maier. Clemens Rosenberger spielt auch bei der Stadtmusik Tuba und Bassgitarre. Zwei Mal pro Woche sind Proben. Und dann noch einen Abend im einsamen Forsthaus? Was sagt da die Frau? „Sie hat gewusst, dass sie einen Musiker heiratet“, erzählt Clemens Rosenberger schmunzelnd. Die anderen Bandmitglieder sehen das auch so. Und überhaupt: Wer einmal Musik gemacht habe, der könne das nie wieder lassen. „Das hat auch ein Stück Lebensqualität, es macht dich frei und wenn du Probleme hast, dann sind die nach ein paar Takten verschwunden."

Band tritt nur gemeinsam auf

Das Männerquintett tritt ausschließlich gemeinsam auf. "Wenn einer nicht kann, dann muss der Termin ausfallen", erzählt Gerhard Schilling. Es gebe keine Ersatz- oder Schrumpfbesetzung.

Als der SÜDKURIER die Probe von Tschäss Bräss besucht, fehlt Trompeter Martin Fröhlich. Das Stück „Tijuana Taxi“ von Herb Alpert muss deshalb ausfallen. „Oye Como va“, geht gerade noch so ohne den Trompeter. Sängerin Peggy Kloppot spielt dabei Congas und Bongos. Das Stück ist übrigens schon viel älter, als es Fans von Carlos Santana vermuten könnten. Der King des Latin-Rock hatte den Titel nur neu arrangiert.

Band interpretiert Stücke in ihrem eigenen Stil

Arrangieren, das wird auch bei Tschäss Bräss großgeschrieben. Man habe seinen eigenen Stil und kaum ein Stück werde so „vom Blatt“ gespielt, erzählt Gerhard Schilling. Und wie verhält es sich mit den Musikstilen? Egal ob Abba, James Brown, Louis Armstrong oder Barry Manilow, der Querschnitt ist sprichwörtlich. „Es muss uns und dem Publikum gefallen." Und weiter geht es bei der Probe mit „Almost Like Being In Love“, bei dem die Stimme von Peggy Kloppot so richtig zur Geltung kommt.