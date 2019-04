von Robert Reschke

Oliver Schraut, seit einem Jahr der Vorsitzende des Deutschen Alpenvereins Vereins (DAV), blickte bei der Hauptversammlung auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Ein Schwerpunkt war die neue Datenschutz-Grundverordnung. Er fasste die getätigten Maßnahmen mit den Worten zusammen: "Sie können sicher sein, dass wir mit ihren Daten verantwortungsvoll umgehen." Ein weiterer Schwerpunkt, der erfolgreich in Angriff genommen wurde, ist die Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzes. Dafür hat die DAV-Sektion Pfullendorf als erster Verein in Pfullendorf die Zertifizierung mit dem Gütesiegel "Kinderschutz. Na Klar!" erhalten.

Ein wichtiges Augenmerk legen die Verantwortlichen im Verein auch auf die Aus- und Weiterbildung. Insgesamt haben 24 Personen an zusammen 31 verschiedenen Fortbildungskursen teilgenommen. Doch auch Mitglieder und Nichtmitglieder werden durch die einzelnen Abteilungen mit Kursen und Ausbildungen gut vorbereitet. Dazu zählen zum Beispiel die Schneekurse. Das vereinseigene Haus "Don Bosco" in Au bildet hier das ideale Basislager. Mit der Kletteranlage in Tiefental bietet der Verein eine passende Übungsstätte für die zukünftigen Kletterer.

Die Kernkompetenz der Vereinsarbeit waren natürlich die Berg- und skisportlichen Aktivitäten, die alle ohne nennenswerte Unfälle über die Bühne gingen. Dies belegten die zahlreichen Einzelberichte der verschiedenen Abteilungsleiter. Einzig sah sich Peter Schenk, der Referent für den Naturschutz, als "Spielverderber". Er plädierte unter anderem dafür, dass keine Tagestouren durchgeführt werden, und dass bei der Anreise mit Autos diese mit mindestens drei Personen besetzt werden sollten.

Insgesamt konnte der DAV 36 Mitglieder für ihre lange Mitgliedschaft von 25 bis 50 Jahre ehren. Die geehrten von links (Mitgliedsjahre in Klammern): Oliver Schraut (Vorsitzender), Herbert Dold (40), Ursula Zimmermann (40), Karl Schmieder (40), Johanna Kistner (40), Fabian Tews (stellvertretender Vorsitzender), Engelbert Sittler (40), Paul Stöckler (40), Berthold Ruther, (40), Brigitte Celentano (50) und Franziska Seeger (50). | Bild: Robert Reschke

Die finanzielle Situation des Vereins bezeichnet Oliver Schraut weiterhin als "sehr gut". Dies belegten auch die Zahlen, die Kassierer Klaus Epple den Zuhörern im Haus Linzgau bei der Hauptversammlung vorstellte. Mit über 400 000 Euro bewegte der größte Verein der Stadt Pfullendorf auch erhebliche Summen. Dies bestätigte auch Bürgermeister Thomas Kugler. "Das sind erfolgreiche Zahlen und diese sind das Ergebnis der guten Vereinsarbeit", fasste er zusammen. So konnte der Alpenverein auch einen gebrauchten neunsitzigen VW-Bus erwerben, ohne dass das Vereinsvermögen wesentlich in Anspruch genommen werden musste. Dieses Fahrzeug wird für die Jugendgruppe bei Sektionstouren und Sektionsveranstaltungen eingesetzt. Aber auch den anderen Vereinsmitgliedern steht die Möglichkeit zu, den Kleinbus auszuleihen. Nicht nur die finanzielle Situation der Ortsgruppe des DAV beeindruckte den Bürgermeister. Er sieht in diesem modernen Verein auch ein Aushängeschild für Pfullendorf und lobte: "Wir sind stolz auf so einen großen und aktiven Verein."

Stolz darf der Verein auch auf die Vereinstreue seiner aktuell 1621 Mitglieder sein. Insgesamt 36 Mitglieder wurden für ihre Vereinstreue von 25 bis 50 Jahren geehrt. Charlotte Zoller wurde nach ihrer 52-jährigen Tätigkeit in diversen Vorstandsaufgaben feierlich verabschiedet.

Sie wurden bei der Hauptversammlung der DAV Sektion Pfullendorf neu in ihre Ämter gewählt. Die Neuen im Team (von links) sind: Sven Hottenroth, Anja Müller und Karl Michelberger. | Bild: Robert Reschke

Genauso glatt verliefen die Wahlen, die ämterversetzt einen Teil der Vorstandschaft neu bestimmen musste. Klaus Epple, der Kassierer, wurde für zwei weitere Jahre gewählt. Neu in der Führungsriege ist nun Sven Hottenroth als Abteilungsleiter der Ski-Schule, Anja Müller als Jugend-Referentin. Karl Michelberger folgte nun auf Charlotte Zoller für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

Viel Zeit in die Hütten investiert

Charlotte Zoller aus Pfullendorf ist seit 1967 Mitglied im DAV. Als Gründungsmitglied der Sektion Pfullendorf war die 80-Jährige von der Kassiererin über das Amt der Schriftführerin und Pressearbeit in vielen Positionen verantwortlich.

Wie hat ihr Weg beim DAV begonnen?

In den 60-er Jahren gab es ja noch nicht so viele Freizeitaktivitäten wie heutzutage. Damals sind wir mit einem Begleiter der Bergwacht aus Stuttgart immer wieder in die Berge gegangen. Bald wurde uns klar: "Gut wäre, wenn man DAV-Mitglied wäre." Denn wir sahen, dass diese Mitglieder einfach viele Vorteile genossen. So reifte der Beschluss: "Wir gründen eine eigene DAV-Gruppe."

Charlotte Zoller verlässt nach 52 Jahren das Vorstandsteam. | Bild: Robert Reschke

Gab es Schwierigkeiten auf Ihrem Weg?

Eine erste große Aufgabe war die Suche nach einer Berghütte. Wir haben ein altes Bauernhaus im Bregenzerwald gefunden, mussten es aber sehr aufwendig umbauen. 1989, als wir in Pfullendorf eine eigene Sektion gründeten, ging die Suche nach einer neuen Hütte weiter, die wir mit dem Haus "Don Bosco" in Vorarlberg fanden. Auch dieses Haus haben wir mehrere Jahre renoviert und verbessern das Gebäude bis in die heutigen Jahre.

Haben Sie noch weitere Pläne im DAV?

Die Gruppenreisen, wie zum Beispiel nach Korsika, möchte ich möglichst lange weiter organisieren. Außerdem möchte ich meinem Enkel die Schönheit und den Respekt vor der Natur und das einfache Leben in der Natur näherbringen.