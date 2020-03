von Christl Eberlein

Am 2. Juni 1220 besiegelte Friedrich II. die Zukunft von Pfullendorf. Der Enkel Barbarossas erhob das „Dorf am Pfuhl“ (Pfuhl bedeutet so viel wie Weiher), nachdem ein verheerender Brand viele Häuser zerstört hatte, zur königlich staufischen Stadt. 2020 feiert Pfullendorf somit 800-jähriges Bestehen. Anlass für einen Rückblick auf die vergangenen Jahrhunderte, in denen sich die Stadt zu dem entwickelt hat, was sie heute ist.

Stadtführerin öffnet Türen, die sonst verschlossen bleiben

Rund 13 500 Einwohner nennen die Kernstadt und die dazugehörigen Stadtteile ihr Zuhause – und das hat einige lebens- und liebenswerte Seiten zu bieten. Will man die Schätze der Stadt entdecken, beginnt man am besten im historischen Stadtkern. Silvia Rückert gehört zum Kreise derer, die bestens um die Stadt und ihre Schönheiten Bescheid wissen. Sie ist seit 16 Jahren Stadtführerin in Pfullendorf und öffnet den Teilnehmern ihrer Besichtigungen so manch eine Tür, die sonst verschlossen bleibt.

Silvia Rückert kennt die Altstadt wie ihre Westentasche. Seit 16 Jahren führt sie Touristen durch die Stadt und öffnet die „Schatzkästchen“ von Pfullendorf für Besucher von nah und fern. | Bild: Christl Eberlein

Zeugen des Mittelalters am Marktplatz

Fragt man die Stadtkundige nach ihrem Lieblingsplatz innerhalb der alten Stadtmauern, findet sie es schwer nur einen Ort zu benennen. „Es gibt in der Altstadt einiges Schönes zu entdecken“, sagt Silvia Rückert. Da sei zunächst der Marktplatz. „Im späten Mittelalter sah der Platz ganz anders aus. Wo heute der Fasnachtsbrunnen zu sehen ist, waren damals Häuser dicht aneinandergebaut“, berichtet die Stadtführerin.

Einige davon sind bis heute erhalten, darunter das Haus der Metzgerzunft, „Die Krone“, die ein Gasthaus für Reiche war, und das ehemalige Heilig-Geist-Spital, der „Deutsche Kaiser“. Was heute ein Café und einen Friseursalon beherbergt, war einst Wohnstätte von Kranken, Waisen und armen Leuten.

Das heutige Rathaus wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Auch dieses Gebäude enthält einen Schatz, den Silvia Rückert gerne den Besuchern der Stadt zeigt. Gemeint ist der historische Rathaussaal mit seinen farbenfrohen Glasbildern des Künstlers Johann Christoph Stimmer.

„Altes Haus“ mit vielen Besonderheiten

Auf der Liste schöner Orte in Pfullendorf stehen bei Silvia Rückert auch die Stadtpfarrkirche Sankt Jakob mit ihrer barocken Innenausstattung und dem gotischen Turm sowie das „Alte Haus“, das 1317 als Turmhaus an der Stadtmauer erbaut wurde und zu den ältesten Wohnhäusern Süddeutschlands zählt. „Das ‚Alte Haus‘ weist gleich mehrere Besonderheiten auf. Zum einen ist die Jahreszahl im Schlussstein des Torbogens in arabischen Ziffern, zum anderen die Anordnung der Bodenbalken beim Umbau des Turmhauses zum Fachwerkbau: Diese verlaufen radial, das heißt sternförmig.“

Das „Alte Haus“ von Pfullendorf war einst ein Turmhaus, das direkt an der Stadtmauer stand. Heute beherbergt das besondere Gebäude ein Museum. | Bild: Christl Eberlein

Der Streifzug durch die Altstadt geht weiter zum Obertor. Ein großer alter Eisenschlüssel öffnet die Tür zum Turm. 136 Stufen gilt es zu erklimmen, dann kann man einen fantastischen Blick auf die Stadt genießen. „Hier kann man den gesamten Bereich von rund einem Quadratkilometer, der innerhalb der historischen Stadtmauer liegt, überblicken“, sagt die Stadtführerin.

Reste der alten Stadtmauer findet man unter andererm am „Alten Haus“. Sie schloss einst ein Gebiet von rund einem Quadratkilometer ein. Rund 700 Meter sind bis heute erhalten. | Bild: Christl Eberlein

„Vom unteren Ende der Altstadt an den ehemaligen Weihern, von denen nur der Stadtweiher übrig ist, bis zum Obertor ist es ein Höhenunterschied von 380 Metern. Pfullendorf ist auf einem Molassefelsen gebaut“, erklärt sie weiter. Und der hält einen weiteren Höhepunkt des Stadtrundgangs bereit – oder besser gesagt, einen Tiefpunkt. Denn es geht zehn Meter unter die Erde: Einst lagerten in den Kellern unter der Stadt zum Beispiel große Fässer mit Bier.

In den Kellern unter der Stadt lagerten einst große Fässer. Einige der Keller sind bis heute begehbar. | Bild: Christl Eberlein

Einige der Keller sind bis heute begehbar, so auch der Rösslekeller unter dem gleichnamigen Gasthaus. Man gelangt von einem Raum in den nächsten, es geht tiefer und tiefer unter die Erde. Mehrere Luftschächte sichern die Sauerstoffversorgung. Am Ende des Kellers ist der Schacht zu sehen, durch den man früher Eis nach unten gebracht hat, um die gelagerten Waren zu kühlen.

Der Rundgang mit Silvia Rückert durch die historische Altstadt von Pfullendorf zeigt, dass die Stadt nicht nur auf den ersten Blick einiges zu bieten hat, sondern es hinter verschlossenen Türen noch weitere verborgene Schätze zu entdecken gibt.

Wer die historischen Gebäude selbst einmal erkunden möchte, kann bald an kostenlosen Führungen teilnehmen. Informationen gibt es im Internet.