Auch der SÜDKURIER beteiligt sich an der bundesweiten „regenbogengegencorona“-Aktion, bei der Kinder bunte Regenbogen malen, zeichnen oder basteln und dann in Fenster und Türen hängen. In Pfullendorf gibt es schon einige Regenbogen zu sehen, und es werden immer mehr.

Die Kinder von Sandra Henning haben einen großen Regenbogen an die Scheibe zuhause gemalt. | Bild: Sandra Hennig