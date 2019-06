Sportlich, finanziell und perspektivisch – es läuft beim Sportclub Pfullendorf (SCP). Als bester Aufsteiger seit vielen Jahren belegt die erste Mannschaft in der Verbandsliga den siebten Platz und mehrere Jugendmannschaften holten sich den Meistertitel. Der Vertrag mit einem Hauptsponsor, der Firma Admiral, wurde um drei Jahre verlängert. Die Infrastruktur wurde mit der Sanierung des Kabinentrakts und dem neuen Kunstrasenplatz entscheidend verbessert.

„Die düsteren Wolken der Vergangenheit konnten in dieser Saison gänzlich vom Himmel gefegt werden“, resümierte Präsident Jobst Florus zufrieden, entspannt und stolz. Er hatte mit seinen Vorstandskollegen nach dem jüngsten Heimspiel zum Pressegespräch ins „Stadionrestaurant“ geladen, für dessen Neuverpachtung es schon vier Bewerber gibt. Nachdem die Aufarbeitung der Vergangenheit „fast alle Kräfte absorbiert hatte“, sieht der seit drei Jahren amtierende Vorsitzende für den SCP mehr als nur einen Silberstreif am Horizont.

Mittelfristig Aufstieg geplant

Man sei nicht mehr nur als Bittgänger unterwegs, ergänzte der sportliche Leiter, Robert Hermanutz, dass sich wieder Spieler und Spielerberater beim SCP wegen einem Engagement melden. Man wolle in der nächsten Saison in der Verbandsliga vorne mitspielen und mittelfristig in die Oberliga aufsteigen, benannte er als sportliche Ziele. Dazu will man sich positionsbezogen gezielt verstärken, setze ansonsten aber auf die Jugend. Dabei wird auch Marco Konrad eine wichtige Rolle spielen. Wer sich am Samstag gewundert hatte, dass der 44-Jährige nach seiner dreijährigen Trainerzeit nicht offiziell verabschiedet wurde, erhielt die Antwort beim Pressegespräch. Nach einer Auszeit wird Konrad im Jugendbereich mitarbeiten, dessen Struktur in den nächsten Wochen umstrukturiert und weiter professionalisiert wird, wobei der Prozess noch vor der Hauptversammlung am 26. Juli abgeschlossen sein soll.

Detailliert schilderte Joe Hatzing, Co-Trainer der ersten Mannschaft und Stützpunkttrainer im Nachwuchsbereich, mit welcher Methodik und Technikeinsatz die Jugendteams beim SCP trainiert werden. Dazu gehört, dass die Vermittlung von Spielsituationen und dem entsprechenden Verhalten nicht mehr durch Traineranweisungen, sondern durch das eigenständige Erkennen der Spieler geschieht. Man wolle die Ausbildungsstätte für die Region sein, formulierte Hatzing als Ziel, und präsentierte schier revolutionäres Gedankengut.

Gegen Leistungszentren

Ablehnend steht er den hochgelobten Leistungszentren von Fußballvereinen oder Internaten gegenüber. Maximal 45 Minuten sollte die Fahrtzeit für einen Jugendlichen zum Trainingsort betragen, und es sei Irrsinn, 10- oder 12-Jährige drei Stunden zu einem Leistungszentrum zu karren. „Es gibt genügend Talente in der Region“, ist Hatzing überzeugt, dass es im Umkreis zwischen Pfullendorf, Ravensburg und Stockach ausreichend Fußballernachwuchs gebe, allein es bedürfe der ausgebildeten Trainer, die Talente zu entdecken und fördern, und zwar ganzheitlich, denn die verbesserte Trainingsmethodik führe auch zu besseren schulischen Leistungen. Dies würde von Eltern bestätigt.

Der verstärkte Einsatz von Technik bei Training und Spiel ist nach Überzeugung von Kai Sautter, Marketingverantwortlicher beim SCP, auch mit ursächlich für die Leistungssteigerung bei den Aktiven. So werden die Spiele per Video gefilmt, und jeder Spieler erhält dann Sequenzen über seine Aktionen, die er eigenverantwortlich analysiert. Die von der SCP-Fußballakademie organisierten Camps und die wöchentlichen Trainingsangebote wurden von 114 Kindern aus 35 Vereinen besucht.

Für das Vorstandsduo Jobst Florus und Karl Fritz ist es phänomenal, dass sich die Firmen Geberit und Admiral als Hauptsponsoren über ihr finanzielles Engagement hinaus mit Sachleistungen für den SCP engagieren. So kostete die Sanierung des Kabinentraktes mehrere hunderttausend Euro, die hauptsächlich von Beschäftigten eines Unternehmens bewältigt wurde. Jetzt solle noch das VIP-Zelt saniert werden, kündigte das Duo an. „Wir investieren nicht nur in Beine, sondern auch in Steine“, formulierte Sportchef Robert Hermanutz.

Auf Nachfrage des SÜDKURIER bestätigte er, dass der Sponsorenvertrag sich in einen Sockelbetrag und eine leistungsbezogene Komponente gliedert, die auch vom Tabellenrang abhängig ist. Hier mahnte Florus zur Geduld: „Es sind keine finanziellen Harakiri-Maßnahmen angebracht, um das Glück zu zwingen. Das ging schon mal schief.“ Mit einer Mischung aus Eigengewächsen aus der Jugend und einigen „Korsettstützen“ von erfahrenen Spielern, soll der sportliche Erfolg gelingen.