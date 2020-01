von Robert Reschke

Roland Herrmann, Abteilungs-Kommandant der Denkinger Feuerwehr, wies in seinem Jahresrückblick auf ein heftiges Einsatzjahr 2019 hin. Mit zehn, teils schweren Einsätzen, hat sich deren Zahl im Vergleich zum Vorjahr beinahe verdoppelt. In diesem Zusammenhang verwies er auch auf die Wichtigkeit der Notfallseelsorger, die zum Beispiel bei dem schweren Verkehrsunfall nahe Denkingen zur Seite standen.

Genauso sei es für ihn wichtig, dass die jüngeren Wehrleute bei solch einem harten Einsatz mit Personenschäden noch nicht in vorderster Reihe stehen sollten. Besonders betonte er zudem das Vorhandensein von Feuerlöschern und Brandmeldern in privaten Gebäuden. Das habe bei einem leichten Brand im Ortsteil Silvenstal schlimmere Folgen verhindert.

Rückgang in der Kasse

Björn Hanßler, der Kassierer der Wehr, musste einen größeren Rückgang in seiner Kasse beklagen. Dies führte er hauptsächlich auf relativ hohe Ausgaben, gepaart mit geringen Einnahmen, zurück. Bei den Einnahmen waren auch die geringen Einsatzgelder ein Faktor. Die Feuerwehrkameraden in Denkingen verzichten grundsätzlich auf die Einsatzgelder und spenden diese der Vereinskasse. So dürften im nächstjährigen Kassenbericht die rund 400 Einsatzstunden positiv zu Buche schlagen.

Pfullendorf Denkinger Feuerwehr hat noch einiges vor Das könnte Sie auch interessieren

Die Weiter- und Ausbildung bildet im Pfullendorfer Ortsteil auch im vergangenen Jahr einen wichtigen Faktor. So wurden sechs Lehrgänge von den Kameraden absolviert. Und selbst der Kommandant hat sich bei einem Vortrag wieder auf den neuesten Stand gebracht. Entsprechend konnten Dieter Müller, als Vertreter des Feuerwehrverbandes, sowie Kommandant Roland Herrmann zwei Beförderungen vornehmen. Patrick Schelshorn wurde zum Hauptfeuerwehrmann und Bruno Schuler zum Hauptlöschmeister ernannt. Dazu passte auch die Ehrung von Christian Joos, dem für seinen 25-jährigen aktiven Dienst das Silberne Ehrenzeichen verliehen wurde.

Pfullendorf Feuer zerstört Einfamilienhaus – zwei Bewohner werden verletzt Das könnte Sie auch interessieren

Bitterer war für den Kommandant allerdings der Abgang von fünf Kameraden. Diese schieden zum Teil aus beruflichen, aber auch privaten Gründen aus. Roland Herrmann merkte dazu noch an, dass Kameraden, die nicht regelmäßig bei den Proben anwesend sein können, auch ein gewisses Sicherheitsrisiko für die Einsatzkräfte darstellen. Allerdings möchte er als ein wichtiges Ziel für 2020 die Werbung bei der Gruppe der 16- bis 17-Jährigen verstärken, um den Personalstand wieder auszubauen.

Lob von Abt und Kugler

Ortsvorsteher Karl Abt bestätigte der Feuerwehrabteilung, dass das zurückliegende Jahr kein Jahr der Routine darstellte. Zudem lobte er die Wehr mit den Worten: „Die Feuerwehr kostet Geld, aber sie leistet auch einiges dafür“, und bezog sich hierbei auf den schweren Brand in Denkingen. Ähnlich äußerte sich auch Bürgermeister Thomas Kugler: „Ich bin rundum zufrieden mit euch.“ Auch Gesamt-Kommandant Dieter Müller bestätigte die gute Zusammenarbeit bei den zwei großen Brandeinsätzen. Zudem versprach er, beim leidigen Alarmierungsproblem in einigen Zonen noch verstärkter nach Lösungen zu suchen.

„Die Proben sind oft lustig“

Nathalie Schelsberger. | Bild: Robert Reschke

Oberfeuerwehrfrau Nathalie Schelshorn aus Langgassen ist bei der Feuerwehr Denkingen die einzige Frau. Mit zwölf Jahren startete sie bei der Jugendwehr und ist nun seit ihrem 18. Lebensjahr als aktives Mitglied dabei.

Warum entschieden sie sich, zur Feuerwehr zu gehen?

Zum einen sind mein Vater und meine zwei Brüder bei der Feuerwehr. Für mich war es da ganz klar, auch bei der Jugendfeuerwehr mitzumachen und das hat mir viel Spaß bereitet. Jetzt ist mein Vater der Jugendwart und ich bin beim Nachwuchs eine Ausbilderin.

Haben sie sich bestimmte Ziele gesetzt?

Zunächst möchte ich den Atemschutzträger-Lehrgang absolvieren und der eine oder andere Lehrgang wird sicherlich noch folgen. Außerdem möchte ich möglichst lange bei der Wehr bleiben. Es wäre natürlich schön, wenn bei uns mehrere Frauen dabei wären. Aber das ist in Denkingen nicht einfach, weil bei uns der Fußballsport doch dominiert.

Was gefällt ihnen bei der Wehr am besten?

Zum einen die tolle Kameradschaft und als Frau bin ich voll akzeptiert. Bei den Proben geht es oft lustig zu, und es gibt immer was zu lachen.