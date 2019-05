Ist die Lesekost am Anfang zu schwer, sinkt die Motivation und Kinder finden keinen Einstieg in die faszinierende Welt der Bücher. Diese Erfahrung hat Ulrike Herderich gemacht, Lehrerin an der Grundschule am Härle und selber Mutter. Sie war gestern mit 27 Schülern in der Pfullendorfer Buchhandlung zu Gast.

Jedes Jahr im Frühling findet der von der Unesco ins Leben gerufene Welttag des Buches statt, an dem sich auch die Linzgau-Buchhandlung beteiligt. Um schon Leseanfänger für das Lesen zu begeistern, lädt Michael Schlageter regelmäßig Schulklassen zu sich ein. „Längere Texte zu verstehen und größere Zusammenhänge zu erfassen funktioniert nicht, wenn man nur SMS und WhatsApp-Nachrichten liest“, so die Meinung des Buchhändlers.

So gelangt ein Buch in die Buchhandlung

Elf Gruppen von Schulen aus Pfullendorf und Großschönach haben sich dieses Mal angemeldet, um interessante Fakten rund um Bücher zu erfahren. Gestern erzählte Schlageter, der vor acht Jahren die Buchhandlung in Pfullendorf übernahm, den Härle-Grundschülern eine knappe halbe Stunde, wie ein Buch überhaupt entsteht und wie es in die Buchhandlung gelangt. Denn selbst wenn es im Gmeiner-Verlag in Meßkirch gedruckt werde, nehme es den Weg über den Großhandel in Leipzig oder Erfurt, bevor es nach Pfullendorf komme.

„Ratet mal, wie viele Bücher wir hier in den Regalen haben“, forderte Schlageter die Schüler auf. Die richtige Zahl, 4200, erriet keiner. Noch mehr staunten die Kinder, als sie erfuhren, dass in Deutschland jedes Jahr zwischen 80.000 und 90.000 Neuerscheinungen auf den Markt kommen.

Worin unterscheidet sich ein Bibliothekar von einem Buchhändler?

Nun wissen die Härleschüler, was Manuskripte sind, was ein Illustrator macht, worin sich ein Bibliothekar von einem Buchhändler unterscheidet und warum es Lektoren und Korrektoren gibt. „Wie eure Deutschlehrerin bei euren Diktaten und Aufsätzen, berichtigt eine Korrektorin Rechtschreibfehler und inhaltliche Fehler“, erklärte der Buchhändler.

Kinder zum Lesen motivieren

Während die Kinder im Geschäft auf Leserallye gingen und Rätsel lösen durften, wollte der SÜDKURIER von Ulrike Herderich wissen, wie Eltern ihre Kinder zum Lesen motivieren können. „Es wird schwierig, ein Kind zum Lesen aufzufordern und selber nie zu lesen“, gibt die Lehrerin zu bedenken und weist auf die Vorbildfunktion hin. „Eltern sollten ihre Kinder am Anfang nicht mit zu schwieriger Lesekost überfordern“, rät die Lehrerin. Man mache mit ihnen ja auch nicht gleich eine 100 Kilometer lange Fahrradtour, wenn sie gerade erst das Radfahren gelernt haben.

Nicht so schnell aufgeben!

Die Lektüre sollte an die Fähigkeit der Kinder angepasst sein, also mit entsprechend großer Schrift, mit Bildern und inhaltlich nicht zu kompliziert. „Ob das nun Gregs Tagebücher sind oder ein Micky-Maus-Comic, Hauptsache, der Einstieg gelingt. Die Fähigkeit kann sich dann entwickeln. Und: Nicht so schnell aufgeben!“

Vorlesen spielt ebenfalls eine Rolle

Um das Interesse am Lesen zu wecken, könnten Eltern zusammen mit ihren Kindern in die Bücherei oder Buchhandlung gehen. „Die Kinder haben Spaß daran, sich selber Bücher auszusuchen.“ Für ganz wichtig hält sie schließlich noch das Vorlesen. „Man kann daraus ein Ritual vor dem Schlafengehen machen oder sich zusammen in den Ferien ein Buch vornehmen. Dann darf es ruhig mal etwas Schwierigeres sein, denn das Kind kann nachfragen, wenn es etwas nicht versteht“, sagt Ulrike Herderich.