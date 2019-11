von Tobias Göttling

Sigmaringen (goe) Für die Aktion „Ein Päckchen Liebe schenken“ haben sich die Teen- und Jugendgruppen des evangelischen Jugendkreises „Globetrotter“ bei ihrem Einsatz am Samstag vor dem E-Center Sigmund in Sigmaringen engagiert. In vier Schichten waren die Kinder und Jugendlichen von 8.30 bis 20 Uhr ehrenamtlich vor dem Supermarkt aktiv, warben um Spender und erklärten Ablauf der Aktion. Über 100 Bürger packten beim Einkaufen Pakete voller Lebensmittel und weiterer Geschenke, unter anderem für Kinder und Jugendliche, Senioren und Familien.

Die rund 30 Ehrenamtlichen unter der Leitung von Artur Bredefeld zeigten sich glücklich und zufrieden über das Ergebnis und die große Bereitschaft vieler Einkäufer zur spontan geübten Nächstenliebe. Auch für die Jugendgruppen unter Beteiligung neuer Mitglieder war es eine bereichernde Gemeinschaftserfahrung. „Ich habe mich gefreut, dass so viele Jugendliche dabei waren“, so Bredefeld. So manch einer wirkte sogar bei mehreren Schichten vor Ort mit und wollte kaum nach Hause gehen.

Durch die Aktion des christlichen Hilfs- und Missionswerks „Licht im Osten“ werden Weihnachtspakete an Menschen geschickt, die sonst keine Geschenke erhalten würden. So möchte die Initiative „Licht und Hoffnung zu bedürftigen Kindern, Familien und Senioren in Russland, Osteuropa und Zentralasien„ bringen und deren düsteren Alltag, der von Sorgen und Existenznöten bestimmt sei, positiv bereichern und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Zur Überreichung der Päckchen kommt es im Rahmen von Weihnachtsveranstaltungen in Kinderheimen, Schulen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Krankenhäusern und Seniorenheimen oder beim direkten Kontakt mit Bedürftigen auf der Straße. „Dabei erzählen sie von Gottes Liebe und von der lebendigen Hoffnung durch den Glauben an Jesus Christus und verteilen an alle Weihnachtspäckchen aus Deutschland„, so die Veranstalter aus Korntal. Insgesamt hoffen sie in diesem Jahr auf bundesweit über 20 000 gespendete Pakete.