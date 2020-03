von Stefanie Lorenz und Julia Lutz

Die Corona-Hysterie greift auch in der hiesigen Region um sich: Nachdem in Deutschland über 100 Infizierte gemeldet worden sind, bereiten sich Behörden und die Bevölkerung auf das Virus vor. Die Einkaufswagen an den Kassen von Supermärkten sind prall gefüllt. Leer hingegen sind die Regale, in denen sonst Reis, Nudeln, Mehl und Konserven stehen. Auch Desinfektionsmittel und Mundschutz sind sehr gefragt.

Ein seltener Anblick: Das Nudelregal in einem Pfullendorfer Supermarkt ist fast leer. | Bild: Julia Lutz

Hamsterkäufe im Supermarkt

Kunden laufen durch die Gänge auf der Suche nach Desinfektionsmitteln und Konserven und schütteln ungläubig den Kopf. „Es ist fast nichts mehr da“, stellen sie fest. Die Verkäuferinnen in den Supermärkten und Discountern haben ein anstrengendes Wochenende hinter sich. „Am Samstag war die Hölle los“, sagt eine Verkäuferin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Die Menschen würden wahllos haltbare Lebensmittel kaufen. „Auch solche, die sie nicht einmal mögen“, sagt die Frau.

Video: Julia Lutz

Ferien sind vorbei

Am Montag hat nach den Fastnachtsferien der Unterricht im Kreis Sigmaringen wieder begonnen. Viele Schulen haben reagiert und schon vor dem Wochenende auf ihren Homepages die Empfehlungen des Kultusministeriums veröffentlicht. Die Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Sechslinden in Pfullendorf geht noch einen Schritt weiter. Die Kinder erhielten gestern einen Elternbrief mit nach Hause, auf dem sie angeben müssen, ob die Kinder innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Coronavirus-Risikogebiet unterwegs waren. Wenn ja, bedeutet dies, dass die Kinder erst einmal zu Hause bleiben sollen. Auch Kinder, die mit einem Infizierten Kontakt hatten, sollten zu Hause bleiben und das Gesundheitsamt kontaktieren. Die Eltern von Kindergartenkindern in den städtischen Kindergärten haben bislang keine Information bekommen. „Wir werden keinen Elternbrief schreiben und auch keine Einrichtung schließen, sondern abwarten“, sagt Hauptamtsleiter Simon Klaiber, der für die städtischen Kindergärten in Pfullendorf zuständig ist.

Hygieneplan gibt es seit Jahren

„Bei uns gibt es schon seit einigen Jahren einen Hygieneplan für spezielle Virusinfektionen. Wir werden die Schüler noch einmal instruieren“, berichtet Gabriele Weiß, Rektorin der Conradin-Kreutzer-Schule in Meßkirch. Im Plan geht es zum einen um Hygieneregeln für die Schüler, wie etwa sich die Hände so zu waschen, dass Viren möglichst wenig Chancen haben. Zum anderen gehe es auch um eine intensivere Reinigung, etwa bei den Türklinken. Einen höheren Krankenstand als üblich stellt Gabriele Weiß nicht fest.

Das Meßkircher Martin-Heidegger-Gymnasium gibt einen Brief mit Informationen über den Corona-Virus für die Eltern heraus, wie Schulleiter Tobias Andelfinger erläutert. „Wir wollen aber keine Hysterie erzeugen“, betont er. Bislang habe es keine besorgten Anrufe von Eltern gegeben, sagte Andelfinger gestern Vormittag. „Lächeln statt Händeschütteln“, ist eine der Devisen, die das Kollegium den Schülern in der Graf-von-Zimmern-Realschule Meßkirch vermittelt. „Die Kollegen haben das Thema mit den Schülern besprochen und erinnern sie an die Hygiene-Regeln“, sagt Schulleiter Steffen Heyden.

Wer glaubt, den Coronavirus zu haben, muss erst einmal draußen bleiben. | Bild: Julia Lutz

Keine Dienstreisen für Mitarbeiter

Auch Unternehmen agieren vorsichtig. Bei der Kramer-Werke GmbH in Pfullendorf werden Besucher darauf hingewiesen, dass die „Begrüßung mit Handschlag ausfallen muss“, teilt Viktoria Sondermann von der Unternehmenskommunikation mit. Dienstreisen in Risikogebiete seien bereits seit Jahresbeginn untersagt. Mitarbeiter, die im Risikogebiet unterwegs waren, werden gebeten, von zu Hause aus zu arbeiten. Außerdem sei man bemüht, Lieferantenbesuche auf ein Minimum zu reduzieren. Der Besuch von Messen sei aktuell nicht geplant.