Das öffentliche Leben kommt wegen Corona zum Stillstand. Auch die evangelische Pfarrgemeinde hat die Reißleine gezogen und beschlossen, dass alle Angebote der Kirchengemeinde, Kindergottesdienst, Jungschar, Krabbelgottesdienste, Konfirmandenfreizeit und -tage sowie -elternabende zunächst bis Ostern entfallen. Die Klausurtagung des Kirchengemeinderates findet nicht statt. Der Besuchsdienst verteilt nur Grußkarten. Die Treffen des Seniorenclubs entfallen. Die Kirchenmusikgruppen werden gebeten, sich vorerst nicht zu treffen.

Kirche bleibt für persönliches Gebet geöffnet

Auch das evangelische Kindertagheim ist mit Anweisung der Landesregierung von der Schließung betroffen. Es wird eine Notgruppe einrichten für Familien, in denen beide Elternteile in infrastrukturwichtigen Berufen tätig sind. Auch die Gottesdienste werden vorerst ausgesetzt. Die Christuskirche bleibt aber für das persönliche Gebet tagsüber geöffnet. Die Katholische Pfarrgemeinde St. Jakobus hat die für 18. April geplante Erstkommunion in Pfullendorf abgesagt und der Pfarrgemeinderat wird einen neuen Termin festlegen.

Netzwerk 50plus: Alle Aktivitäten werden eingestellt

In Anbetracht der rasanten Zunahme der Ansteckungsfälle mit dem Coronavirus, der besonderen Gefährdung älterer Menschen und der Empfehlungen der Behörden stellt auch das Netzwerk 50plus mit sofortiger Wirkung alle Aktivitäten und Angebote für Senioren ein. Mit sofortiger Wirkung finden beim Chor Chips und Flips bis auf Weiteres keine Proben mehr statt. Die für Donnerstag, 19. März terminierte Mitgliederversammlung wird gleichfalls abgesagt. Der Schwäbische Albverein hat die Eröffnung der Wandersaison unter dem Motto „Lust auf Wandern“ am Sonntag, 22. März abgesagt.

Chöre setzen Proben aus

Der Gesangverein lässt alle Proben vorerst ausfallen und verschiebt die Hauptversammlung auf unbestimmte Zeit. Der Kirchenchor St. Jakobus hat die Proben eingestellt und der geplante Auftritt in der Osternacht entfällt, ebenso das Probewochenende am 17. und 18. April. Auch der Radsportclub reagiert auf das Virus und hat den für das letzte Märzwochenende geplanten Radbasar ebenso abgesagt wie das für den 29. März geplant Radrennen. Die Treffen des Seniorenclubs finden wegen des Coronavirus bis auf Weiteres nicht statt und auch das Reparaturcafé bleibt vorsorglich geschlossen. Das Kleiderlager am Eichberg soll in jedem Fall bis nach den Osterferien geschlossen bleiben. Es wird während dieser Zeit keine Bekleidung entgegengenommen und sollte dort auch nicht abgestellt werden.

Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf hat geschlossen

Betroffen vom Virus ist auch das Naturschutzzentrum im benachbarten Wilhelmsdorf, das alle Veranstaltungen bis zum 19. April abgesagt hat und wie die anderen öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen ist.