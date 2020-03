Die Gemeinde Illmensee hat sich zum Kampf gegen das Coronavirus gewappnet und umfassende Maßnahmen beschlossen. Alle gemeindeeigenen Einrichtungen und Anlagen wie die Drei-Seen-Halle, das Drei-Seen-Eck, das Feuerwehrhaus und die Sportanlagen an der Drei-Seen-Halle sind ebenso geschlossen wie das Seefreibad und die öffentlichen Spielplätze.

Persönlicher Kontakt im Rathaus nur im Ausnahmefall

Auch das Rathaus ist für den Publikumsverkehr gesperrt, informiert Bürgermeister Michael Reichle. „Bitte richten Sie Ihre Anliegen telefonisch oder per E-Mail an uns“, appelliert er an die Bürger, nur in Ausnahmefällen den persönlichen Kontakt zu suchen, wobei eine Terminvereinbarung unter Tel. 0 75 58/92 07 15 möglich ist.

Helfer für Einkaufsdienste gesucht

Unter dieser Telefonnummer können sich auch Freiwillige melden, die als Helfer bei Einkaufsdiensten mitmachen wollen, die von Vereinen und Privatleuten angeboten werden. Mit diesem Dienst sollen die zur Risikogruppe gehörenden Menschen, also insbesondere ältere und alleinstehende Personen, unterstützt werden. „Wir sind auf viele Helfer angewiesen und freuen uns über jede und jeden, der einen Dienst am Nächsten übernimmt, bitte melden sie sich einfach“, hofft Reichle auf viele Unterstützer.

Hotline im Rathaus eingerichtet

Bei Fragen und für weitere Informationen stehen Hauptamtsleiter Markus Felgendreher und Bürgermeister Michael Reichle unter der Corona-Hotline 0 75 58/92 07 15 zur Verfügung. „Hier kümmern wir uns um Ihre Anliegen, und zwar sieben Tage in der Woche“, verspricht Rathauschef Reichle.

Seefreibad und Kinderspielplätze sind gesperrt

In der Gemeinde sind alle Veranstaltungen und Zusammenkünfte untersagt, unabhängig von der Personenzahl. Die Speisegaststätten dürfen frühestens um 6 Uhr öffnen und müssen spätestens um 18 Uhr schließen. Geöffnet bleiben auch in Illmensee wie im ganzen Land unter anderem die Lebensmittelgeschäfte, Banken, Poststellen, Friseurgeschäfte, Abhol- und Lieferdienste, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Reinigungen, Recyclinghöfe, Raiffeisen-, Bau- und Gartenmärkte sowie Apotheken.

Bürgermeister Reichle appelliert an Bürgerschaft

Bürgermeister Reichle hofft, dass die Einwohner Verständnis für diese drastischen Maßnahmen haben. Aber es gelte nun, mit aller Kraft, die Ausbreitung zu verlangsamen und die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Jeder Einzelne sei aufgefordert, Einzelinteressen hinten anzustellen. „Bitte vermeiden Sie sämtliche soziale Kontakte“, gibt der Bürgermeister von Illmensee die Aufforderung von Politik und Medizin an seiner Mitbürger weiter.