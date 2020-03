Die Formulierungen sind fast identisch: „Diese Entscheidung ist den Verantwortlichen nicht leicht gefallen. Die Absage soll ein Ausdruck dafür sein, dass man mit der Situation verantwortungsvoll umgegangen ist und jegliches Risiko ausgeschlossen werden soll.“ Immer mehr Organisatoren sagen oftmals lang geplante Veranstaltungen aufgrund des Coronavirus ab, so auch die Stadt Pfullendorf. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird die Gebrauchtwarenbörse, die am 21. März in der Stadthalle stattfinden sollte, abgesagt, informierte gestern die Verwaltung in einer Mitteilung. Die nächste Gebrauchtwarenbörse ist regulär am 17. Oktober geplant.

Schul- und Kindergartenbetrieb in Pfullendorf läuft weiter

Normal läuft derzeit der Betrieb in Kindergärten und Schulen in Pfullendorf und auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigt Hauptamtsleiter Simon Klaiber, dass man sich bei Schulen und Kindergärten an die Empfehlungen des Kultusministeriums halte: „Diese sehen aktuell keine Veranlassung für pauschale Schließungen vor.“

Hochschule Albstadt-Sigmaringen startet später

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen folgt einer Anordnung der baden-württembergischen Landesregierung und verschiebt den Beginn des Sommersemesters auf den 20. April, informierte gestern die Uni. Von der Verschiebung des Semesterstarts seien lediglich Lehrveranstaltungen betroffen, die Hochschule selbst werde nicht geschlossen. Forschungsarbeiten können fortgeführt werden, und auch das erforderliche Personal wird anwesend sein. „Gerade als Infektionsbiologin begrüße ich die Entscheidung der Landesregierung sehr“, sagte Rektorin Dr. Ingeborg Mühldorfer. „Wir müssen die Gesundheitsversorgung derjenigen sicherstellen, die von einem besonders schweren Krankheitsverlauf getroffen sein könnten.“

Duale Hochschule schickt Studenten heim

Die Entwicklungen beschleunigen sich zusehends. Studenten und Lehrkräfte an der dualen Hochschule Ravensburg wurden am Donnerstag um 12 Uhr nach Hause geschickt, der Unterricht abgebrochen und nur noch Prüfungen werden durchgeführt, lautete die Ansage der Hochschulleitung.

Absage für Bürgerdialog mit Ministerpräsident Kretschmann

Der geplante Bürgerempfang mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann am 19. März in der Sandbühlhalle Bingen wurde abgesagt, soll aber später nachgeholt werden.

Verzichten müssen die Kreisbürger auf einen Meinungsaustausch mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der am 19. März zum zweiten Mal nach 2013 seinem Heimatlandkreis einen Besuch abstattet. Geplant war abends ein Bürgerempfang in der Sandbühlhalle, bei dem Kretschmann mit den Menschen ins Gespräch kommen wollte. Zwar wird der Ministerpräsident,wie geplant im Kreis unterwegs sein, aber der Bürgerempfang wurde abgesagt, soll nach Angaben des Landratsamtes aber nachgeholt werden.

Mengen und Sigmaringen sagen Veranstaltungen ab

Die Stadt Mengen hat alle öffentlichen Veranstaltungen in städtischen Hallen und Räumen abgesagt, wobei dieses Verbot nicht für Vereinsveranstaltungen ohne Publikum sowie Sportveranstaltungen gilt. Auf Publikum und damit Verdienstmöglichkeiten verzichten, muss auch das Team der Puppenbühne Ostrach, das entscheiden hat, momentan keine Vorstellungen zu geben. Die Stadt Sigmaringen hat alle Veranstaltungen mit größerem Personenaufkommen bis auf Weiteres abgesagt. So werden vorläufig alle Veranstaltungen für besondere Risikogruppen, wie ältere oder gesundheitlich beeinträchtigte Personen abgesagt.

Verkaufsoffener Sonntag in Sigmaringen abgesagt

In enger Abstimmung mit dem HGV – die Stadtinitiative wurde auch der geplante verkaufsoffene Sonntag am 29. März abgesagt. Um die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung nicht zu gefährden, werden der Bürgermeister sowie dessen Stellvertreter vorläufig bis Ostern an keinen größeren Veranstaltungen oder Vereinsversammlungen teilnehmen.

Auch die geplante Leistungsschau in Pfullendorf-Denkingen am 10. Mai wird nach Angaben von Ortsvorsteher Karl Abt verschoben. „Es ist aktuell nicht absehbar, ob und inwieweit die, durch die Corona-Krankheit ausgelösten Folgen, auf die Betriebe und die Gesellschaft, im Mai 2020 bereits abgeklungen sind“, informiert Abt, dass man vor diesem Hintergrund entschieden habe, die bereits weitestgehend fertig geplante/organisierte Leistungsschau zu verschieben. Als neuer Termin wird der 9. Mai 2021 angedacht.