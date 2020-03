Aufgrund des sich weiter ausbreitenden Coronavirus haben die SRH-Kliniken im Landkreis Sigmaringen Sonderregelungen getroffen, informiert die Klinikleitung. Nach einer anfangs eingeschränkten Besucherregelung gilt nun ein genereller Besucherstopp. Ausnahmen gibt es nur in Einzelfällen und diese müssen vorab telefonisch mit der jeweiligen Station abgestimmt sein. „Für werdende Eltern gilt folgendes: Ehemänner, Kindsväter oder Partner können bei der Geburt dabei sein“, ergänzt die Klinikleitung. Veranstaltungen der Kliniken sind vorerst bis einschließlich 30. April abgesagt.

Einschränkungen bei Operationen

Um Intensiv- und Überwachungskapazitäten für Corona-Patienten vorsorglich frei zu halten und aufzubauen sowie einer möglichen Beeinträchtigung der Personalsituation zu begegnen, werden in den SRH Kliniken geplante Operationen sowie ambulante und stationäre Eingriffe für die kommenden beiden Wochen abgesagt. Diese Regelung betrifft Patienten, die eine Erkrankung haben, welche nicht dringend und zeitnah behandelt werden muss. Sie gilt ebenso für ambulante therapeutische Angebote. Die betroffenen Patienten werden über die Terminverschiebung informiert.

Testcenter in der ehemaligen Oberschwabenkaserne wird am Mittwoch eröffnet

Mit der Eröffnung des Corona-Testcenters in der ehemaligen Oberschwabenkaserne in Hohentengen werden in den Krankenhäusern auch keine Corona-Abstriche mehr für Externe durchgeführt.