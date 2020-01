von Sabine Hug

Nach einer klangvollen musikalischen Begrüßung durch Orgel und Trompeten, begrüßte Pfarrer Martinho Dias Mértola das Publikum in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Illmensee. Er kündigte ein „kleines und doch feines Kirchenkonzert„ an.

Damit hatte er nicht zu viel versprochen. Die leidenschaftliche Hingabe, mit der die Sänger sowie die Musikanten unter Leitung von Herbert Roth die Stücke präsentierten, vermochte es, die Zuhörer aus ihren Sitzen zu reißen. Im Rahmen des Konzerts wurden außerdem zwei Chorsängerinnen für ihr zehnjähriges Mitsingen geehrt.

Der Applaus des Publikums bescheinigte den Akteuren ein gelungenes Konzert. | Bild: Sabine Hug

Nach einem schwungvollen Orgelspiel von Herbert Roth ließen Chor und Orchester kraftvoll und stimmgewaltig die Pastoralmesse von Alois Bauer ertönen. Zum Lob Gottes und zur Freude der Zuhörer erfüllten „Kyrie“ und „Gloria“, „Sanctus“ und weitere Stücke aus dieser Messe den Kirchenraum mit Klang und Leben – ja, und vielleicht auch mit Licht. Im Textvortrag von Angelika Jerg, der dem Gemeindelied „Zu Bethlehem geboren“ folgte, ging es nämlich um das Licht, zu dem jeder von uns werden kann.

Ein wenig Licht für die Welt

Ein Kind fragte in diesem Text seine Mutter, wie das gehe, Licht zu sein und macht sich zudem Gedanken darüber, dass es in der Welt womöglich mehr Dunkelheit als Licht gebe – Kriege, Umweltzerstörung... Indem die Mutter im dunklen Zimmer eine kleine Kerze anzündet, zeigte sie dem Kind, dass schon das kleinste Licht die Dunkelheit durchdringen kann. Die beiden beschlossen in der Geschichte, viele kleine Kerzen zu verteilen und so ein wenig Licht in die Welt zu bringen. Kleine Gesten können also die Dunkelheit durchbrechen, genauso, wie Musik den Alltag durchbrechen und lichter werden lassen kann. So durfte sich das Publikum nochmals entspannt zurücklehnen und den wohltuenden Klängen der Musik lauschen.

Für zehn Jahre Singen im Chor ehrten Priska Hecht (rechts) und Evi Kern (neben Hecht) die beiden Chorsängerinnen Barbara Hörth (Erste von links) und Stefanie Roth. | Bild: Sabine Hug

Zum Klang des Kirchenchors Illmensee tragen Barbara Hörth sowie Stefanie Roth seit zehn Jahren bei. Für dieses Engagement wurden sie im Rahmen des Konzerts geehrt. Stefanie Roth war bereits 2006 als Zehnjährige dem Chor beigetreten, hatte ein paar Jahre eine Pause eingelegt und singt seither mit noch mehr Hingabe mit. Auch als Solistin ist sie aus dem Chor nicht mehr wegzudenken. Vorsitzende Priska Hecht und Elvira Kern überreichten Hörth und Roth jeweils eine vom Ehrendirigenten Erich Ehrlinspiel gestaltete Urkunde sowie eine Anstecknadel.

Pfarrer findet Konzert phänomenal

Schwungvoll musikalisch weiter ging es mit dem Lied „Go tell it on the mountain“, präsentiert vom Frauenchor unter der Leitung von Christa Heigle. Auch die Männerfraktion des Chors ließ sich nicht lumpen und präsentierte stimmgewaltig und mit Soloparts das Lied „Vor langer Zeit in Bethlehem“. Pfarrer Dias Mértola bescheinigte diesem Konzert: „Es war bombastisch, phänomenal!“, was auch die Zuhörer mit ihrem tosenden Applaus bestätigten. Die Spenden wurden für die Kirchenrenovierung gesammelt.