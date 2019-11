von SK

Fünf Busse und ein Kleinbus standen nach Polizeiangaben in der Nacht zum Mittwoch auf einem Parkplatz eines Busunternehmens in der Heiligenberger Straße in Pfullendorf in Flammen. Drei der Busse und der Kleinbus brannten nach Polizeiangaben völlig aus, die zwei weiteren Busse wurden stark beschädigt.

Nicht mehr viel übrig ist vom Fahrerhaus dieses Linienbusses. | Bild: Lorenz, Stefanie

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 700 000 Euro. „Wir sind um zirka 23 Uhr alarmiert worden“, sagte Kommandant Dieter Müller dem SÜDKURIER. Mit 46 Einsatzkräften hatte die Wehr die Brandbekämpfung übernommen. Mit dabei waren auch die Feuerwehrabteilungen Denkingen und Großstadelhofen.

Komplett ausgebrannt sind die Fahrzeuge. | Bild: Lorenz, Stefanie

Insgesamt neun Fahrzeuge seien im Einsatz gewesen, bilanzierte Müller. Ob eine Brandstiftung oder ein technischer Defekt die Ursache war, wird derzeit noch ermittelt. Dazu wurde ein Sachverständiger eingebunden. Der Polizeiposten Pfullendorf bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0 75 52/2 01 60 zu melden.