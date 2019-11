von Stefanie Lorenz stefanie.lorenz@suedkurier.de

Pfullendorf – Premiere in der Stadthalle am kommenden Samstag, 30. November: Zum ersten Mal findet in Pfullendorf der „Aktionstag Generation plus“ statt. „Eines der Handlungsfelder unseres Seniorenkonzeptes war die Idee, einen Aktionstag mit Themen, Vorträgen, Informationen und Unterhaltung für ältere Menschen anzubieten. Das setzen wir jetzt um“, erläuterte Ruth Schuttkowski, Seniorenbeauftragte der Stadt Pfullendorf dem SÜDKURIER. Gesagt, geplant, getan: Seit mehreren Monaten laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung auf Hochtouren.

Maßgeblich an der Planung beteiligt ist neben Ruth Schuttkowski ein Organisationsteam, das sich aus den Reihen des Seniorenforums gebildet hat. Melanie Reimer von der Sozialstation St. Elisabeth, Gertrud Möhrle vom ambulanten Dienst „Waldhäusle“, Gertrude Gaubatz vom Seniorenclub der evangelischen Kirchengemeinde, Anthia Schmitt vom Netzwerk 50plus sowie Claudia Krall vom Pflegestützpunkt des Landkreises Sigmaringen heißen die fleißigen Damen, die bei der Organisation des Aktionstags viel geleistet haben, wie sich Schuttkowski freut.

Das Reparatur-Café ist ein weiteres Beispiel für das Engagement der Pfullendorfer Senioren. | Bild: Christl Eberlein

Ein attraktives, vielseitiges Angebot, das viele Antworten auf Fragen geben soll, die ältere Menschen beschäftigen, haben alle gemeinsam auf die Beine gestellt. Von 10 bis 17 Uhr können sich die Besucher an rund 30 Informationsständen informieren. Ein wichtiges Themenfeld ist die Gesundheit. In diesem Bereich bieten zum Beispiel ein Sanitätshaus und eine Shiatsu-Therapie-Praxis viele Informationen für die Gäste. Sport und Bewegung werden heutzutage bei der „Generation plus“ groß geschrieben. Deshalb sind auch ein Sportcenter, der Turnverein mit seinem Angebot für ältere Menschen und eine Folkloretanzgruppe mit Infoständen dabei. Für Menschen, die Antworten auf Fragen rund um die Themen „Hilfe und Betreuung im Alter“ brauchen, ist bestens gesorgt: Vom ambulanten Dienst über den Pflegestützpunkt und die Sozialstation bis hin zur Spitalpflege und dem Wohnzentrum „Grüne Burg“ sind zahlreiche Fachleute als Ansprechpartner vertreten.

Informationen gibt es zu vielen Lebensbereichen – auch Mode und Kosmetik

Ob kriminalpolizeiliche Beratungsstelle oder Suchtberatung – viele Lebensbereiche deckt das Informationsangebot ab. Im Alter seien Suchtprobleme keine Seltenheit, erläutert Schuttkowski. Hilfestellung soll das Projekt „Ula“ (Un-Abhängigkeit und Lebensqualität im Alter) bieten, das vorgestellt wird. Die Stadtbücherei, der VdK und die Frauengemeinschaft sind nur einige Beispiele für Pfullendorfer Einrichtungen und Vereine, die sich beteiligen. Kosmetik und Mode kommen auch nicht zu kurz, unter anderem gibt es um 14 Uhr eine Modenschau mit Herbst- und Wintermode. Besonders freut sich Ruth Schuttkowski darüber, dass sie die Autorin, Achtsamkeits- und Meditationstrainerin Nanni Glück für einen Vortrag zum Thema „Lächelnd leichter leben“ gewinnen konnte. Dieser wird zweimal angeboten: um 10.30 Uhr sowie um 16 Uhr. „Ich habe Nanni Glück im Fernsehen erlebt und mir hat ihre Ausstrahlung gefallen“, berichtet die Seniorenbeauftragte.

Der Bürgerbus fährt beim Aktionstag den ganzen Tag über die Stadthalle an. | Bild: Bürgerbus

Zum Unterhaltungsprogramm gehören außerdem schöne Klänge mit Anton Siegle und seinen Musikerfreunden von 12 bis 13 Uhr sowie Tänze der Volkstanzgruppe des Turnvereins um 13 Uhr und der Folkloretanzgruppe der EKE um 15 Uhr. Vorträge zur Wohnberatung (13.30 Uhr), zu Bewegung im Alter (14.30 Uhr) und zur Betreuungs-, Vollmacht- und Patientenverfügung (15.30 Uhr) runden die Veranstaltung ab. Die Bewirtung beim Aktionstag übernehmen zur Freude von Ruth Schuttkowski die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Pfullendorf rund um den Vorsitzenden Gottlieb Knoll. Damit auch alle gut und sicher zum Aktionstag kommen, fährt der Bürgerbus ganztägig. Ankunft und Abfahrt an der Stadthalle ist jeweils um 48 Minuten nach der vollen Stunde. Die letzte Rückfahrt ist um 16.48 Uhr. In den Wohngebieten fährt der Bürgerbus zu den üblichen Fahrplanzeiten ab.

Auch in der Volkstanzgruppe sind Senioren aktiv. | Bild: Robert Reschke

Ob es eine zweite Auflage der Veranstaltung gibt oder sie gar zum festen Bestandteil im Pfullendorfer Veranstaltungsreigen wird, kann Ruth Schuttkowski noch nicht sagen. „Ich kann mir einen Zwei-Jahres-Rhythmus vorstellen. Aber erst schauen wir, wie der Aktionstag angenommen wird“, sagt sie.