von Stefanie Lorenz

Kurz vor Weihnachten hat die Bürgerstiftung Pfullendorf am Mittwoch ihr Füllhorn ausgeschüttet. Mit Geldsummen bedacht wurden der Verein „Freies Forum“ als Träger des Wald- und Wiesenkindergartens in Großstadelhofen, der Tafelladen und das Schulprojekt 2020, in dem sich alle Pfullendorfer Schulen Hand in Hand engagieren. Bürgermeister Thomas Kugler, der Vorsitzender der Bürgerstiftung ist, und Stiftungsratsvorsitzender Michael Zoller zeigten sich erfreut darüber, dass auch dieses Mal wieder engagierte Projekte in der Stadt honoriert werden konnten. Allerdings räumte Kugler ein, dass aufgrund des schwachen Zinsmarktes leider deutlich geringere Summen vergeben werden konnten als noch vor einigen Jahren. Ausgeschüttet werden die Beträge nämlich nicht aus dem Vermögen der Bürgerstiftung, sondern aus dem Ertrag, den sie durch das Vermögen hat. „Die goldenen Zeiten sind vorbei“, bedauerte Thomas Kugler.

Der Sektion Pfullendorf des Deutschen Alpenvereins wurde das Zertifikat „Jugendfreundlicher Verein“ verliehen. Unser Bild zeigt von links Janine Stark, kommunale Suchtbeautragte des Landkreises, Oliver Schraut, Vorstizender des DAV Pfullendorf, Bürgermeister Thomas Kugler und Hauptamtsleiter Simon Klaiber. | Bild: Stefanie Lorenz

Für den Wald- und Wiesenkindergarten Großstadelhofen freute sich Katharina Wetzel vom „Freien Forum“ über eine Unterstützung in Höhe von 500 Euro. Laut Wetzel werden derzeit 24 Kinder in zwei Gruppen betreut; vier Kinder besuchen die Zwergengruppe für die Kleinsten ab zwei Jahren. Das Wissen über Natur und Tiere sei einer der pädagogischen Schwerpunkte des Kindergartens, so Wetzel. Zwei Esel, drei Schafe und Hängebauchschwein Uschi tummeln sich in Großstadelhofen und werden von den Kindern und Erzieherinnen liebevoll gehegt und gepflegt. Neue Balancierstangen, Zaun- und Baumarbeiten sollen unter anderem durch die Unterstützung der Bürgerstiftung verwirklicht werden.

Schüler von allen Schulen sind beim Projekt 2020 dabei

Zur 800-Jahr-Feier der Stadt Pfullendorf wollen auch die Schulen etwas beitragen. Gemeinsam mit der Kinder- und Jugendkunstschule werde das Schulprojekt 2020 vorbereitet, wie Anette Ebinger, Rektorin des Staufer-Gymnasiums, schilderte. Ebinger erinnerte daran, dass die Schulen bereits erprobt seien in der Zusammenarbeit, wie etwa bei der Kinder-Kunstwoche „Alice im Wunderland„. „Bei der Aktion im kommenden Jahr sind Schüler von alle Schulen mit dabei, auch von Grundschulen der Ortsteile“, betonte Ebinger. Vier Tage lang sollen die Schüler an verschiedenen Plätzen in Pfullendorf arbeiten. Derzeit werde überlegt, das Schulprojekt unter die Überschrift „Traumstadt“ oder „Stadtträume“ zu stellen. Da bis zu 30 Dozenten die Schüler beim Projekt unterstützen sollen, freute sich Anette Ebinger über 2000 Euro von der Bürgerstiftung. „Gerne können sich noch weitere Sponsoren melden“, warb Bürgermeister Thomas Kugler für die Aktion.

1000 Euro für die Tafel

Nicht zuletzt wurde auch der Tafelladen mit einer Summe von 1000 Euro von der Bürgerstiftung bedacht. „Als soziales Projekt ist die Tafel für die Ausschüttung prädestiniert“, sagte Thomas Kugler. Der Tafelladen, der vom DRK-Ortsverein Pfullendorf in der Uttengasse betrieben wird, hat in diesem Jahr eine schwierige Zeit durchgemacht, nachdem Heinz Bosch als langjähriger Leiter ausgeschieden war. Zum Glück gab es Ortrud Hausmanns: „Ohne ihr Engagement würde es den Tafelladen so nicht mehr geben“, schilderte Andreas Kees, Vorsitzender des DRK Pfullendorf, am Mittwoch und überreichte einen Blumenstrauß als Dank. „Unsere Wertegesellschaft funktioniert mit Menschen für Menschen, besonders mit Bürgern für Bürger“, sagte Kees. Ein Drittel der Kunden der Tafel seien Kinder und Jugendliche über ihre Familien. „In einem Land wie Deutschland sollte dies nicht gegeben sein“, bedauerte der DRK-Vorsitzende.

Alpenverein stark in der Jugendarbeit

Abschließend durfte sich der Deutsche Alpenverein, Sektion Pfullendorf, über das Zertifikat „Jugendfreundlicher Verein“ freuen. Das zuständige Gremium für kommunale Prävention hatte der Zertifizierung zugestimmt. Vorsitzender Oliver Schraut schilderte, dass schon seit Jahren eine erfolgreiche Jugendarbeit im Verein betrieben werde, unter anderem mit Freizeiten und Hüttenwochenenden. Zahlreiche Jugendleiter wurden ausgebildet. Derzeit suche man noch einen Raum für die Jugendlichen. „Im Sommer sind sie oft auf dem Kletterturm zu finden. Im Winter und bei schlechtem Wetter gibt es aber keine Alternative“, schilderte Schraut. Viel Lob gab es von der kommunalen Suchtbeauftragten des Landkreises, Janine Stark, dafür, dass Pfullendorf die einzige Gemeinde im Kreis sei, die ein eigenes Konzept zur kommunalen Prävention hat, in dessen Rahmen auch die Zertifizierung erfolgt.