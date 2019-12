Pfullendorf steht 2020 ganz im Zeichen des 800-jährigen Stadtjubiläums. Welche Erwartungen haben Sie an dieses Festjahr?

Dass die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt sich steigert, dass wir Gemeinsinn zeigen und natürlich auch, dass wir schöne Feste feiern. Ich sehe das Jubiläum auch als Stadtmarketing und hoffe besonders, dass unsere Neubürger einen Blick in die Stadt werfen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Vereine in das Veranstaltungsprogramm mit eingebunden werden und sie eine Plattform erhalten, um auf ihre Angebote hinzuweisen und neue Mitglieder zu gewinnen.

Pfullendorf wächst und wächst. Im Oberen Bussen und Dreißigste Garb werden bald mehrere hundert Menschen leben. Reicht die Infrastruktur wie Kindergarten, Schule dafür aus?

Wir haben ausreichend Kindergärtenplätze und an unseren Schulen deutlich weniger Schüler als noch vor zehn Jahren, wobei sich der Raumbedarf je Schüler allerdings um 20 Prozent erhöht hat. Einzig am Gymnasium haben wir Klassen in die benachbarte StoV ausgelagert. Mit der geplanten Verbundschule können wir uns einen Puffer schaffen – das Raumprogramm haben wir im Regierungspräsidium schon vorgestellt. Und sollte ein Kindergarten zu klein sein und eine neue Gruppe eröffnet werden müssen, dann bauen wir einfach an.

Muss in dem großen Neubaugebiet nicht ein Nahversorger dort angesiedelt werden?

Wir hatten vor Jahren eine Fläche an der Ostracher Straße für eine solche Nahversorgung vorgesehen und auch Gespräche geführt, aber jeder hat erklärt, dass ein Händler an einem Solitär-Standort einfach nicht wettbewerbsfähig ist. Das ist bedauerlich, und es wäre toll, wenn sich noch ein Anbieter finden würde. Für den würden wir auch eine Fläche vorhalten.

Die jährliche Frage nach der Verwertung der letzten Fläche auf dem Bahnareal?

Ja. Wir haben einen Interessenten für die verbliebenen 9500 Quadratmeter. Geplant ist eine Dienstleistungseinrichtung, Büro und ein produzierender Betrieb sowie eine oder mehrere Wohnungen. Die Pläne erhalten wir zu Beginn des neuen Jahres.

Bekanntlich haben die Firmen Admiral und Sehmer auf den Kauf des Ott-Geländes verzichtet. Gibt es derzeit Interessenten? Und wie wird der Abriss des Gebäudes finanziell geregelt, mitsamt dem mit Asbest belasteten Brennofen?

Es war klar, dass bei der Ziegelei das Thema Asbest aufschlägt, nur die Menge war nicht überschaubar. Dieses Thema wurde auch in der Abbruchgenehmigung abgehandelt. Der Kauf durch die Stadt musste damals schnell über die Bühne, damit die Stadt bei der städtebaulichen Entwicklung die Hand drauf hat und bestimmte Dinge verhindern kann. Derzeit haben wir für das Areal keinen Interessenten. Wenn wir das Gebäude abreißen, werden sich die Kosten im Kaufpreis niederschlagen. Die Frage ist, wie hoch der Anteil sein wird. Im Haushalt 2020 haben wir für diese Maßnahme kein Geld eingeplant. Die Untersuchung des Areals ist abgeschlossen, und die Kosten sauber durch kalkuliert.

Ist dann die geplante Verlegung des Klaiber-Kreisels für rund eine Million Euro überhaupt noch notwendig?

Die Verlegung des Kreisels ist im Bebauungsplan genehmigt. Es gibt noch eine finale Abstimmung mit dem Land. An den Baukosten werden sich die Käufer des Ziegelei-Geländes natürlich beteiligen müssen.

Der Aufzug am Dominikanerinnenkloster nimmt Gestalt an. Jetzt ist es zwar zu spät, aber könnten Sie nochmals die Gründe für dieses Projekt nennen, das einige hunderttausend Euro kosten wird.

Die Forderung nach einem Aufzug, einem barrierefreien Zugang zur Verwaltung und einer Verbindung zwischen Unter- und Oberstadt wurde lange vor Beginn meiner Amtszeit erhoben, unter anderem vom VdK.

Die Sanierung des Dominikanerinnenklosters nähert sich dem Ende. Können Sie schon einen Zeitplan für den geplanten Umzug der Verwaltung nennen?

Die Innenarbeiten gehen zügig voran und ich hoffe, dass wir nach den Sommerferien 2020 umzugsfertig sind.

Dort soll auch das städtische Archiv untergebracht werden. Gibt es dafür schon Pläne?

Diese Pläne wurden vom Gemeinderat schon vor etlichen Monaten gecancelt. Derzeit ist unser städtisches und spitälisches Archiv noch im Parkhaus untergebracht, und wir sind auf der Suche nach einem neuen Domizil. Wir führen derzeit Gespräche wegen einer Räumlichkeit, die aber außerhalb des Rathauses liegt.

Die Kommunalwahl am 26. Mai brachte doch einige Änderungen und ein halbes Dutzend neuer Gemeinderäte in das Gremium. Hat das Einfluss auf die Gremienarbeit, hat sich die Diskussionskultur verändert?

Nein. Die Diskussionskultur hat sich nicht geändert und die Entscheidungen orientieren sich weiter an der Sache.

Welche Entscheidung hat Sie 2019 besonders gefreut, welche geschmerzt und auf welche hätten Sie gerne verzichtet?

Dass der Verkauf der Ziegelei nicht klappte, hat geschmerzt. Gefreut hat mich die Eröffnung des Familienzentrums „Sonnenschein“, mit der wir wirklich Maßstäbe gesetzt haben. Dass die Baulandentwicklung so gut läuft, freut mich, denn es zeigt, dass die Stadt für die Menschen attraktiv ist. Die Einweihung des neuen Geberit-Produktionsgebäudes oder die Erweiterung von Kramer zeigt mir, dass der Wirtschaftsstandort Pfullendorf stark ist und bleibt.

Sie haben 2019 viel Arbeit in die Konzeptentwicklung gesteckt?!

Das stimmt. Wir waren wegen unserem Schulentwicklungskonzept in vielen Gesprächen mit dem Regierungspräsidium und drei Mal im Stuttgarter Ministerium wegen der Neukonzeption unseres neuen Pflegeheimes; hier wollen wir etwas Neues, Modellhaftes entwickeln.

Was genau?

Die Bewohner sollen eine Art Grundversorgungangebot erhalten und weitergehende Leistungen können dann abgearbeitet werden. Wenn beispielsweise Familienangehörige im Pflegeheim bei der Betreuung mithelfen oder Dienste übernehmen, kann sich das finanziell auswirken und die Heimkosten könnten sich verringern; wir denken an ambulantisierte Angebote im Heim.

Welche Schlagzeile würden Sie 2020 gerne im SÜDKURIER lesen?

Es war ein super Festjahr – die Stadt hat sich beeindruckend präsentiert.