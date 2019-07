Pfullendorf – Seit vielen Jahren richtet der Gesangverein im Herzen der Altstadt sein beliebtes Brunnenfest aus, ein gemütliches Beisammensein bei unterhaltsamer Musik und mit etwas Feinem auf dem Teller und im Glas. Am Sonntag, 30. Juni, wird auf dem Marktplatz wieder gefeiert, und die Besucher können die Atmosphäre zwischen Narrenbrunnen und schmucken Fachwerkhäusern genießen. Der komplette Marktplatz verwandelt sich zum Brunnenfest in einen Biergarten mit blumengeschmückten Tischen, Bänken und Sonnenschirmen. Wenn es weiter so sommerlich bleibt, wird man die Schattenspender gut brauchen. Ansonsten schützen sie auch vor Regentropfen, denn das Brunnenfest wird nur dann abgesagt, wenn es gar nicht anders geht und wie aus Kübeln schüttet. „Beginn ist um 11 Uhr und die Besucher können sich auf kalte Getränke, leckeres Essen, darunter auch ein vegetarisches Gericht, Kaffee und Kuchen und natürlich auf zünftige Blasmusik freuen“, teilt der Verein mit. Zum Auftakt spielt – das hat Tradition – die Pfullendorfer Stadtmusik und am Nachmittag treten wie gewohnt die Musikanten aus Otterswang auf.

„Dieser Tag bietet sich für einen schönen Ausflug an, da man den Aufenthalt beim Brunnenfest leicht mit einem Besuch im Seepark oder mit einer Radtour verbinden kann“, finden die Organisatoren. Für die Gäste, die aus Richtung Aulendorf anreisen, gibt es die Möglichkeit, mit der Räuberbahn (Rad-Express) in den Oberen Linzgau zu kommen und Interessierte aus den Richtungen Sigmaringen oder Überlingen können Pfullendorf mit der Buslinie 500 (naldo) problemlos erreichen.

Bevor es dann später wieder nach Hause geht, tischt der Gesangverein noch Wurstsalat auf.

Über viele Jahre hinweg war der 1855 gegründete Gesangverein ein reiner Männergesangverein, bis in den 1950er Jahren auch Frauen in den MGV aufgenommen wurden. Ende der 1990er Jahre wurde der Buchstabe „M“ gestrichen und seither heißt es Gesangverein. Manfred Heppeler ist Vorsitzender, Chorleiterin ist seit 2017 Baiba Urka.